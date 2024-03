Nicolás Palma vivió un especial momento con la camiseta de Cobreloa el día lunes 11 de marzo en el triunfo por 2-0 ante Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2024. El defensor a sus 23 años tuvo su estreno en Primera, aunque no se enteró de aquello hasta que su madre se lo hizo saber a través de redes sociales.

“No me había dado cuenta y recién caí cuando vi que mi mamá subió una historia felicitándome por mi primer partido en Primera División. Es lo que todo jugador sueña cuando comienza en esta carrera, pero hasta antes del partido y con la concentración que hay que tener, no había reparado en eso de que por fin iba a lograr el objetivo”, confesó en diálogo con El Mercurio de Calama.

De hecho, el defensor central al no estar enterado no sufrió con los nervios del debut en Primera: “No porque no estaba pendiente de eso. Me sentí bien, me sentí cómodo, mis compañeros me ayudaron mucho y terminó saliendo todo demasiado perfecto a pesar del tiempo que llevaba sin estar en competencia”.

El futbolista que se recuperó de una tendinitis aquiliana bilateral se mostró feliz por su retorno a la competencia: “Extrañaba jugar y sentir esa presión en la cancha, con la gente en contra, con esa adrenalina por romper la estadística de que el club no ganaba de visita en la categoría hace nueve años, saber que con este triunfo dimos un salto importante en la tabla. La verdad, lo disfruté muchísimo…”.

Nicolás Palma cumplió de buena manera en su debut en Primera División con Cobreloa (Foto: Photosport)

Nicolás Palma analiza su posición de lateral derecho en Cobreloa

Además, aseguró que ya no es tan de emergencia la posición de lateral derecho: “El profe me hizo jugar en ese puesto en todo el 2022 y lo hice bien. La verdad es que me siento muy cómodo ahí, como lateral derecho o central”.

También se refirió a sus características: “Siento que puedo aportarle lo mío al equipo aunque quizás no soy de pasar mucho à la parte ofensiva por la banda, que a veces es lo que se espera en esa posición. Para uno, poder tener minutos como titular es lo que más importa y me pone feliz aportar desde el lugar que sea”.