Si bien Cobreloa no pudo lograr el tan ansiado ascenso a Primera División tras caer goleado por 5 a 0 ante Deportes Copiapó, varios jugadores del elenco dirigido por Emiliano Astorga llamaron la atención por su regular temporada, tal es el caso de Nicolás Palma, defensor de 21 años.

Palma fue una de las grandes figuras del equipo del norte en este 2022, quien gracias a sus buenas actuaciones ha despertado el interés de varios clubes de la capital, uno de ellos: la Universidad de Chile, club que lo tendría en su carpeta para reforzar al plantel de cara a la próxima temporada.

Palma es uno de los jugadores con mayor proyección en los loínos | Foto: Instagram

El nacido en La Cisterna se tomó un momento para conversar con AS Chile sobre dicho interés y confesó lo que se vivió en el camarín cuando se enteraron de la noticia.

"Yo no sabía, hasta que un compañero me comenzó a mostrar publicaciones en algunos portales”, comenzó diciendo una de las joyas del Ascenso.

"En el plantel me molestaban cuando supieron, me decían “buena Palma, te vas al Bulla, siempre fuiste de la U” y cosas así (ríe). Me lo tomo con tranquilidad. Hasta ahora no se me ha acercado nadie, no me ha hablado nadie así que estoy tranquilo", confesó el jugador que fue nominado a la Sub 23 de la Selección Chilena.

"Obvio, es un sueño, aunque si te digo la verdad, yo siento que ya estoy en un grande", sentenció el polifuncional futbolista que estará en el próximo microciclo de la Roja con miras a los Juegos Panamericanos de Santiago.