Gabriel Coca Mendoza sabe lo que es jugar por la Selección Chilena, ganó una Copa Libertadores y es uno de los históricos del fútbol nacional. Por ello, el Coca no se guarda nada respecto al papelón de la FFCH y el no rotundo a albergar un partido del Mundial 2023.

El exjugador de Colo Colo no puede creer que la gestión de Pablo Milad y compañía no diera resultados. El Coca siente que falta peso específico a nivel de Conmebol y de FIFA. El ex albo siente que el actual presidente de la ANFP tiene que dar un paso costado luego de este portazo a nivel global.

“Milad yo creo que con esto puso la lápida a su gestión, por qué no puede ser posible que nos gane Paraguay”, indicó Mendoza con mucha rabia.

Mendoza cree que los actos de Milad a nivel sudamericano y mundial, claramente, dejan en el peor pie posible al fútbol chileno al protagonizar un bochorno de aquellos en la historia de la actividad.

“La Conmebol maneja hace y deshace. Esto es un nuevo traspié del fútbol chileno con respecto a un lobby que se hizo mal”, sentenció.

Gabriel Mendoza no perdona a Pablo Milad su bochornoso actuar en pedir ser sede del Mundial 2030 (Instagram)

El ex seleccionado nacional con la Roja Adulta no puede creer que se privilegie a países como Uruguay y Paraguay para poder albergar el Mundial 2030. Siente que esa decisión es sólo por el poco nivel dirigencial de Milad y su directorio a nivel continental.

“Imagínate, Argentina, Uruguay y Paraguay. No me ‘digai’ nada. No lo puedo creer. No tenemos peso, no hay lobby. Ahí se nota que no hay peso de dirigentes, por qué no puede ser posible que Paraguay nos gane una sede del Mundial. Está la Conmebol ahí, es cierto, pero no tienen ni estadios”, esbozó.

Mala gestión

El Coca en este extenso diálogo con Bolavip siente que Chile tenía mucho más que decir para ser animador del Mundial, pero que las malas acciones inciden en demasía para hacer otra vez el hazme reír en Sudamérica.

“Ni siquiera Uruguay cuenta con buenas instalaciones, porque tienen solo un estadio como el Centenario. Es el único escenario bueno y pare de contar. El nivel de infraestructura tenemos nosotros como La Portada, Concepción, el Nacional, y el Monumental es de otra categoría. Pero bueno, no puede ser posible que nos ganen por una mala gestión y cuestiones incorrectas“, terminó.