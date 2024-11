Se vive la Teletón en su versión del año 2024, donde el país se paraliza en pos de ayudar a los niños y familias que padecen de movilidad reducida, donde la cruzada solidaria ya es un verdadero ícono en nuestro país.

El fútbol y el deporte en sí, no se queda atrás de esta campaña y en esta oportunidad no es la excepción donde hemos podido ver a diversos exponentes ponerse con la causa solidaria.

Uno de ellos, fue Gabriel Mendoza, quien durante la tarde de este sábado, junto a otros deportistas y gente de la televisión, participó de una carrera de karting, con los comentarios del gran Eliseo Salazar.

Coca 1: El ninguneo a la U

Estaba listo para arrancar la carrera de karting cuando Tita Ureta dijo que algo había pasado con el ex jugador de Colo Colo y era que no quiso usar un buzo de color azul.

“Es que ese color me da urticaria, me comenzó a dar picazón”, ante la reacción de los que conducían el espacio. Además, no contento con eso, agregó otro comentario.

“Y bueno, aparte de cumplir la meta hoy, mañana el más grande de Chile va a bajar otra estrella, así es que vamos Colo Colo”, dijo el Coca, mientras Salazar dijo “ya, hablemos de autos, mejor”.

Coca 2: Su penoso desempeño en prueba de la Teletón

Bueno, parece que el ex seleccionado nacional no es muy dúctil al volante y no pudo sostener el móvil, al igual como no pudo sostener el puesto de lateral derecho rumbo a Francia ’98.

En la ocasión, Mendoza terminó último en su serie por detrás de la influencer Tati Fernández, segunda la karateca Valentina Toro, tercero Marcelo Toby Vega, cuarto Marcelo Rambo Ramírez y último, el Coca.