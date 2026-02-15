De dulce y de agraz fue la jornada de este sábado para Deportes Limache, porque en el Lucio Fariña de Quillota venció 2-1 a O’Higgins quitándole el invicto y metiéndose en la parte de arriba en la tabla de posiciones.

La mala noticia, es que en un hecho que ha generado desconcierto entre la hinchada tomatera: El club comunicó la pérdida repentina de su principal plataforma de contacto con sus fanáticos, la cuenta oficial de Instagram de la institución fue inhabilitada por la empresa Meta, cortando de raíz un canal que el club consideraba clave para su crecimiento institucional y comercial.

Según lo expuesto por la dirigencia de Deportes Limache, la desactivación ocurrió “sin motivo alguno” y, lo que es más grave para la gestión administrativa, la plataforma no les otorgó la posibilidad de solicitar una revisión manual de la cuenta.

Este bloqueo afecta directamente la visibilidad de los patrocinadores y la difusión de las actividades del equipo en la división de ascenso.

Deportes Limache bajó a O’Higgins que llegó a Quillota con puntaje perfecto

Nueva vía de comunicación

Ante la urgencia de mantener informados a sus seguidores y cumplir con sus socios comerciales, el club anunció su nuevo perfil oficial exclusivo para esta red social:

Nueva cuenta: @ClubDeportesLimache

Objetivo: Continuar con la publicación de contenido habitual mientras se agotan las instancias para recuperar el perfil original.

La institución lamentó el incidente, subrayando que la cuenta inhabilitada había logrado un crecimiento sostenido en los últimos meses, sirviendo como el puente principal entre la historia del club limachino y la comunidad local.