Deportes Limache ha tenido un gran inicio dentro del torneo nacional, en donde los dirigidos por Víctor Rivero se mantienen invictos tras su sólida victoria por 3-1 ante Colo Colo y su igualdad como vistante a un tanto ante Ñublense de Chillán.

Durante las últimas horas, en el conjunto del ‘Tomate Mécanico’ se informó de una emotiva salida dentro del mercado, en la que uno de los goleadores del club dejó la institución.

Se trata del atacante, Renato Tarifeño, quien dejará Deportes Limache tras la sobrepoblación de atacantes en el club y buscará nuevos aires para lo que será esta nueva temporada.

Desde el club y el mismo jugador, tuvieron su mutua despedida en sus redes sociales, en la que culminan así una importante relación, la que fue clave para los importantes ascensos del conjunto ‘Limachino’.

Tarifeño dejó Limache | Foto: Photosport

“Nos despedimos de Renato Tarifeño, quien deja Deportes Limache tras años defendiendo nuestra camiseta y siendo parte de ascensos históricos. ¡Gracias por todo lo vivido con el club, Tari!“, señaló el club.

Luego de esto, fue el jugador que tuvo su despedida del conjunto de Deportes Limache, el que sin duda marcó una estancia más que importante durante su carrera.

“Un club que me abrió las puertas para volver al fútbol profesional. Un club muy lindo y familiar que se merece estar donde está y que ha ido creciendo cada año. Gracias Limache por todo lo que viví, quedarán siempre en mis mejores recuerdos“, cerró.

Los números de Renato Tarifeño con Deportes Limache fue de 33 partidos, en el que anotó 4 goles y 5 asistencias.

