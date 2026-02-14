Esta sábado se sigue desarrollando la tercera fecha de la Liga de Primera 2026 y por la tarde se enfrentaron Deportes Limache y O’Higgins de Rancagua, en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.

El resultado fue un triunfo por 2-1 para los Tomateros, que siguen invictos en este inicio de torneo, con dos victorias y un empate.

La apertura de la cuenta fue de Jean Meneses con un golazo de cabeza a los 14 minutos del primer tiempo. El empate para el Capo de Provincia llegó a los 19′ a través de Bryan Rabello.

Pero el gol del triunfo para Limache cayó en los 52′ por medio de la gran figura del elenco de la Quinta Región: Daniel ‘Popín’ Castro.

Con este resultado los dirigidos por Víctor Rivero suben al primer lugar de la tabla de posiciones con siete puntos, a la espera que termine la fecha.

Mientras que O’Higgins queda en el quinto escalón con seis unidades, acabando con su racha de dos triunfos consecutivos.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:

Posición Equipo PTS PJ Goles (F:C) +/- G E P 1 Limache 7 3 6:3 3 2 1 0 2 Huachipato 6 3 5:2 3 2 0 1 3 U. La Calera 6 2 4:1 3 2 0 0 4 Coquimbo 6 3 4:2 2 2 0 1 5 O’Higgins 6 3 4:3 1 2 0 1 6 Audax Italiano 4 2 3:0 3 1 1 0 7 U. Católica 4 2 4:2 2 1 1 0 8 Colo Colo 3 2 3:3 0 1 0 1 9 Cobresal 3 2 2:3 -1 1 0 1 10 U. de Concepción 3 2 1:3 -2 1 0 1 11 Ñublense 2 2 2:2 0 0 2 0 12 U. de Chile 2 3 1:2 -1 0 2 1 13 Palestino 2 3 2:4 -2 0 2 1 14 La Serena 1 3 2:4 -2 0 1 2 15 Concepción 0 2 1:4 -3 0 0 2 16 Everton 0 3 0:6 -6 0 0 3

