Cobreloa está en el mejor escenario de los últimos años en la Primera B. Los Zorros del Desierto vienen de ganar a San Felipe por 1-0 con gol de Cristián Insaurralde, son líderes en el ascenso y están a 3 finales de volver a la máxima categoría del fútbol chileno.

Los loinos tienen la puerta abierta para volver a jugar en la Chilean Premier League, pero también el foco está en la Copa Chile y en el desafío ante Colo Colo del próximo miércoles en Calama. La gloria del club y ex gerente, Óscar Wirth, tiene claro el camino que deben seguir en el norte y prioriza el gran objetivo antes del torneo copero.

“El objetivo que se busca desde hace un tiempo es subir a Primera División, es el objetivo fundamental. El partido con Colo Colo genera el interés de la gente, es lógico, porque hace 7 años no se juega. Pero se dio un paso importante y el foco debe ser volver a Primera, nada más“, explicó Wirth a Bolavip.

Wirth hasta hace unos meses estuvo ligado a Cobreloa. El ex arquero, que estuvo también en el Cacique, sabe que la oportunidad que tiene el club es tremenda y que no puede perder el foco en otros partidos que no sean de la Primera B.

“Es un partido que atrae a la gente, pero también valoro y creo que el paso que se dio es muy pero muy importante. Cobreloa quedó primero y sin depender de nadie es algo muy importante. Por ello, el foco debe estar en ese objetivo y después viene el resto”, agregó.

Óscar Wirth -izq- sabe que el foco de Cobreloa es volver a Primera y no el duelo con Colo Colo (Photosport)

La tiene clara

Wirth sabe que un Cobreloa ante Colo Colo en Calama es lindo de jugar y ver, pero la tiene clara. “Acá, hay que defender el liderato hasta el final. Me atrae el fútbol, seguramente veré el partido, disfrutaré del partido, pero insisto que el foco es uno solo”, añadió.

El ex arquero campeón con Cobreloa en 2 ocasiones sabe de la interna y su mensaje es potente. “Por todo lo que ha sucedido, ir por el título es lo fundamental y la Copa Chile puede esperar”, terminó.

¿Qué partidos vienen para Cobreloa en la Primera B y la Copa Chile?

Luego de su victoria ante San Felipe, Cobreloa recibirá en Calama a Colo Colo el próximo 27 de septiembre. Posteriormente, aparece en el horizonte Deportes Temuco el 30 de septiembre y la vuelta el 4 de octubre ante los albos en el Monumental.