Nicolás Maturana, hace unas horas en Calama, prendió el ventilador en Cobreloa y se refirió en duros términos a la relación que tiene con el gerente deportivo, Óscar Wirth, luego de sentirse a la deriva tras las amenazas de muerte que sufrió el jugador y que tienen al exjugador de la Universidad de Chile inminentemente fuera del club para la temporada 2023 en la Primera B del fútbol chileno.

Maturana fue claro a la hora de entregar su versión de los hechos manifestando que "de parte de la dirigencia nadie me ha llamado y me ha dicho, Nico te vamos a apoyar. Óscar Wirth no me ha dicho nada. Independientemente de la mala relación que tengo con él, por último como gerente deportivo debería acercarse y decir que cuento con el apoyo independiente de las diferencias que tengamos".

Tras esas palabras, Wirth contestó el llamado de Bolavip en Calama y entregó su versión de los hechos respecto a la situación del jugador en el cuadro naranja.

""Realmente, me pilla esto de sorpresa. Yo no me manejo por las redes ni páginas sociales, así que no me he enterado de nada. Esa es la verdad (...) Él puede esperar muchas cosas. Lo que le sucedió es una cosa que la sabe exclusivamente él. No tengo ni idea de lo que se trata. Cómo me voy a pronunciar de algo que yo, la verdad, no tengo ni idea", dijo.

Nico Maturana pide explicaciones a Óscar Wirth en Cobreloa (Agencia Uno)

Wirth afronta la situación y es claro en su mensaje. Durante el contacto con Bolavip Chile, el dirigente del cuadro naranja fue claro y, de paso, aprovechó de responder a su estilo como maneja el día a día con Maturana en el plantel.

"No sé lo que es una buena o una mala relación. No lo entiendo. Yo no ando celebrando ni salgo a pasarlo bien con él solo es una relación profesional. Efectivamente, yo no lo hago ni ando haciendo eso. Mi relación es profesional en el puesto que yo tengo con él como jugador. Para efectos de realizar un trabajo, me mantengo al margen de todas las conductas de los jugadores y tengo que velar para que las cosas se lleven de la mejor manera posible", explicó tajantemente Wirth.

Maturana contó también que pidió salir de Cobreloa, ya que la situación es insostenible para él en el club del ascenso. Ante ello, Wirth también es claro en su postura.

"La situación si fuese así, indudablemente tiene que ser visada por el técnico. El club ha confiado en un grupo de personas que conforman el cuerpo técnico y son ellos los que toman la determinación después de conversar con el jugador. Uno no puede llegar y andar sacando a los jugadores al cuerpo técnico. Se supone que de esa conversación se sacará un acuerdo y, posteriormente, se hará lo que es más conveniente para todos", finalizó el ex portero.