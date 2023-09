Cobreloa tiene un calendario ajetreado en las próximas horas. Por la Primera B, el equipo de Emiliano Astorga recibirá a Unión San Felipe y el miércoles en Calama jugará ante Colo Colo por la Copa Chile, en uno de los partidos con historia del fútbol chileno.

El goleador Juan Covarrubias, en diálogo con Bolavip, es claro al abordar lo que significa este partido y lo primero que no habrá hinchas de la visita. Sin duda, eso no le gusta al histórico de los Zorros del Desierto.

“De todas maneras, el fútbol es de a dos. Es de esperar que no pase nada. Lo que sí es que Colo Colo en la única parte que es visita es en Calama. Yo creo que deben ir las hinchadas de los dos equipos. Después, de los partidos todos somos amigos, todos somos seres humanos y tenemos que ir al estadio a pasarlo bien. No le hace bien al fútbol no tener a las dos hinchadas”, expresó.

Covarrubias, igualmente, es claro al mandar un recado a Astorga y a todo el plantel de Cobreloa. “Ha pasado tanto tiempo en el que Cobreloa ha estado en la Primera B, que en lo personal le doy prioridad al campeonato para ver al club en Primera”.

Incluso, el anotador es claro que el equipo tiene su foco en los albos, pero que no se puede perder el norte ni nublarse por enfrentar al actual campeón del fútbol chileno.

“Siempre uno se prepara para los partidos ante Colo Colo y la gente esta consciente y va a tratar de ganar, pero hay que enfocarse en ganar el campeonato”.

¿A qué competencia clasifica el campeón de la Copa Chile 2023?

El campeón de la Copa Chile se clasificará a la Copa Libertadores 2024 como Chile 4. Esto quiere decir que jugará la fase 2 de la máxima competición continental.

¿Cuándo se juega la semifinal ida de Copa Chile entre Cobreloa y Colo Colo?

Cobreloa recibirá el miércoles 27 de septiembre a las 18:00 en el estadio Zorros del Desierto por la semifinal de ida de la Copa Chile a Colo Colo.