Gustavo Lorenzetti desclasifica el día en que le dio un portazo en la cara a Pablo Guede y Colo Colo: "Hay cosas que no negocio"

Gustavo Lorenzetti está en la historia grande de Universidad de Chile, toda vez que el nacido en Argentina no solo tuvo un gran pasar por el cuadro azul, sino que se coronó como campeón de la Copa Sudamericana 2011 en un año imborrable para la U.

El nivel de juego que solía mostrar en las canchas del fútbol chileno llamó la atención incluso del archirrival, según reveló él mismo en diálogo con el programa De Fútbol Se Habla Así de la cadena D Sports.

Consultado sobre si fue un mito o realidad que el Cacique lo llamó, Lorenzetti no se hizo mayor problema para responder que “Sí, me llamaron, pero no estaba dentro de las posibilidades mías”, dijo de entrada.

Lorenzetti rechazó jugar en Colo Colo. | Foto: Photosport

Añadiendo un poco de misterio sobre qué técnico de Colo Colo fue el que lo llamó, el ex jugador de los azules aseguró que “Me llamó un técnico que ahora está dirigiendo en el fútbol argentino”, haciendo alusión a Pablo Guede tras complementos del panel.

Ahí, el también ex Universidad de Concepción aclaró por qué no llegó al Estadio Monumental, diciendo que era “Imposible, primero yo estaba identificado con la U, mi hijo también. De chiquito le puse la camiseta de la U. Hay cosas que no negocio, era imposible”, reveló.

Lorenzetti no llegó a los albos y su historia con la U fue rica en títulos y nivel de juego: 4 títulos de Primera División, 2 Copa Chile, una Supercopa y el inolvidable título de la Copa Sudamericana 2011.

La carrera de Gustavo Lorenzetti

Rosario Central, Coquimbo Unido, Universidad de Concepción, Universidad de Chile, Nacional de Uruguay y Deportes Iquique fueron los clubes que el trasandino defendió a lo largo de su exitosa carrera como futbolista profesional.