Harold Mayne-Nicholls hace un buen tiempo que está alejado del fútbol chileno, pero siempre se ha mantenido cerca del deporte y eso queda reflejado con su rol actual en los Juegos Panamericanos y Para panamericanos de Santiago 2023.

En conversación con LUN, HMN se dio el tiempo de hablar de La Roja y confía ciegamente: “Chile no tiene buenas estadísticas en Uruguay, una sola vez hemos sacado puntos en el Centenario en partidos oficiales. En los análisis previos que alguien puede hacer nunca se debería considerar sacar puntos en el Centenario, es la tendencia”.

“A mí que me gusta retener información, le digo que siempre que perdemos el primer partido y ganamos el segundo terminamos clasificados a la Copa del Mundo, al menos en las últimas Eliminatorias. Así fue para Sudáfrica 2010 y para Brasil 2014(…) pero si le ganamos a Colombia estaríamos dentro de la normalidad para clasificar al Mundial”, dijo.

Mayne-Nicholls firma a Chile en el próximo Mundial. | Foto: Photosport

Consultado por las cosas negativas que ve, HMN señala dos aspectos claves para darle un giro al fútbol nacional: “No es algo que no me guste, pero sigo creyendo que se necesita con urgencia un nuevo centro técnico adaptado a las características del fútbol moderno. No se ha encontrado el lugar o lo que sea, pero eso es primordial”.

“En segundo lugar, ya no tanto con la Selección en sí, creo que mientras los campeonatos de fútbol joven sean para competir y no para formar seguiremos sin evolución. Necesitamos formar jugadores para los primeros equipos y después la selección”, complementó en el cierre.

¿Cuándo arrancan los Juegos Panamericanos ?

El viernes 20 de octubre se dará inicio oficial a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 en el Estadio Nacional.