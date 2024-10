"Hay un tema que no...": Ex presidente del Tribunal de Disciplina deja la grande por el caso escritorio entre la U y Colo Colo

Una importante polémica es la que se vive en la recta final del Campeonato Nacional y todo esto es debido a la denuncia que ejerció la Universidad de Chile contra Colo Colo debido a que se vio a un coordinador del ‘Cacique’ con un aparato electrónico dentro de la suspensión a Jorge Almirón.

Sobre este tema, el ex ex presidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP, Ángel Botto conversó con el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro, en la que se refirió a lo que es este bullado caso, en la que desglosó como se podría ir dando este tema.

“Mirando el contexto de esto, el técnico Almirón estaba suspendido por tres partidos y su obligación era estar fuera de la banca, no del estadio, por las imágenes que yo vi, el técnico Almirón en el último partido estaba en una caseta de radio me parece, yo lo vi solo por lo menos. No logré observar en las imágenes de TV, que él tuviera un aparato electrónico en su poder”, partió señalando Botto.

Luego de esto, el ex mandamás remarcó “revisando la normativa, obviamente el solo hecho de que haya una persona en la banca con un aparato electrónico , le genera una sanción al club en dinero, creo que son 50 UF, ahora, sí Universidad de Chile logra probar de que efectivamente había comunicación entre el técnico Almirón y alguien de su Staff comunicándose por algún elemento electrónico, se estaría cayendo en lo que se denomina en un desacato, que está establecido en el código de procedimientos y penalidades, artículos 67°”.

Siguiendo en esto, Botto agrega en el punto que la Universidad de Chile estaría haciendo hincapié para buscar que Colo Colo pierda los puntos que consiguió ante Huachipato.

“Este desacato, consistiría entendiendo que el técnico estaría participando en el juego para el que estaba impedido actuar y en esa figura, el club perdería el o los puntos, dice el artículo, en disputa que hubiese obtenido, en este caso Colo Colo ganó y perdería los tres puntos”, apuntó.

La polémica fuera del campo entre la U y Colo Colo | Foto: Photosport

Para esto, el ex presidente del Tribunal de Disciplina indica que para aquello pueda tener chances de ocurrir, es que la Universidad de Chile muestre pruebas claves ante esta acusación.

“Hay un tema que no es menor, Universidad de Chile tiene que probar que el hecho denunciado existió, yo no tengo más antecedentes de lo que se vio en TV, no sé en qué estaría basada la denuncia de la U y en qué medios probatorios, que es lo que decidirá el tema”, remarcó en Radio Futuro.

Finalmente, Botto señala que este tema sin duda que tendrá un par de capítulos más entre Universidad de Chile y Colo Colo, en la que apunta a que las pruebas serán importantes para poder determinar la sentencia a esta denuncia.

“Si Universidad de Chile logra probar de que Almirón estaba con algún elemento técnico o hay alguna imagen de Almirón usando un teléfono celular, genere una presunción, por ahora, de que se estaba comunicándose con su banca y habría cometido el desacato 67°, pero va ser un tema de pruebas, no conozco la denuncia de la U, pero si la hicieron, supongo que van a estar acompañadas de elementos probatorios, que no basta de que solo muestran a Almirón en la caseta, sino que tienen que probar que efectivamente había una comunicación de este con la banca técnica”, cerró.