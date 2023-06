La televisión chilena vuelve a exhibir realities y el Gran Hermano de Chilevisión ya está en escena. Alguna vez, desde el fútbol chileno, Francisco Huaiquipán y el Coca Mendoza hicieron de la suya en la pantalla chica. Ahora, el hijo de una ex gloria de la Chilean Premier League estuvo a punto de internarse en la telerealidad.

La historia cuenta que Héctor “Caldillo” Vega Junior fue uno de los que participó en el casting. Desde Iquique, Bolavip Chile tomó contacto con el ex delantero de Deportes Iquique quien entregó detalles sobre su aventura.

“Vi un día en mi celular que se iba a hacer el programa y me inscribí. Llené el formulario y después de un mes me llamaron para ir a hablar con los productores. Justo tenía un viaje programado a Santiago, fui a Chilevisión y estuve en el casting. Me hicieron el casting como privado en Chilevisión. Me acuerdo que habían algunos argentinos y eran como 10 seleccionados, entre ellos yo.”, expresó Vega.

Héctor Caldillo Vega Junior -izq- fue hasta Santiago para probar suerte en el casting del Gran Hermano

Después, la impaciencia comenzó a reinar en Caldillo, quien trabaja en su academia en Iquique llamada “Imperio H”, que busca sacar los nuevos talentos del futuro. Hasta que llegó el llamado millonario.

“Pasaron como dos semanas y me dijeron que no. La verdad que esto lo hice para ver que pasaba, aunque tenía que pensarlo por el tema de la exposición y también lo económico. Fue una buena experiencia. Igual quedaron con mis datos para ver qué pasa en el futuro”, narró.

Igualmente, Héctor Fabrizzio Vega lleva sobre sus hombros el legado de Caldillo Vega, una leyenda en Iquique. “Mis papás ni se enteraron de todo esto, jajajá“. Para rematar, el exjugador de San Felipe fue claro: “Estuve viendo el Gran Hermano y los participantes son bien fomes“.