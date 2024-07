Pese a que han llegado varias caras nuevas a Cobreloa en este mercado de pases invernal, los loínos quieren seguir reforzándose de cara a la segunda parte del Campeonato Nacional 2024, semestre donde los del norte de nuestro país intentarán mantener la categoría.

Y es que uno de los grandes problemas que tendrá que resolver el entrenador argentino Dalcio Giovagnoli de cara al futuro son los minutos Sub 21, situación que ha hecho que el cuadro naranja vaya en búsqueda de un futbolista joven que los pueda cumplir.

De hecho, ya tendrían una alternativa. Según informó hace algunos días el comunicador Pedro Marín Navarro, el atacante Milan Tudor de Universidad Católicaestaría en el radar del experimentado estratega argentino.

ÓSCAR WIRTH CRITICA DURAMENTE LA GESTIÓN DE COBRELOA EN LAS DIVISIONES MENORES

A raíz de esta situación, histórico futbolista y ex gerente deportivo de los Zorros, Óscar Wirth, se tomó unos minutos para conversar con BOLAVIP CHILE para analizar la posible llegada de Tudor al norte de nuestro país.

“Me sorprende negativamente porque se supone que todas estar normativas son para que tu proceso de armado que estás haciendo puedas sacar lo mejor de lo que tu formas y no de otro lado. Esto es reconocer a todo el mundo que lo tuyo no está bien hecho y no sirve para nada”, comenzó diciendo.

Tudor enfrentando a Santiago Wanderers por la Copa Chile | FOTO: Raul Zamora/Photosport

“Tienen una cantidad de manejos inapropiados que realmente dejan mucho que desear porque en la formación tiene que haber algo que tu lo veas reflejado dentro de 4 o 5 años, de eso se trata”, agregó.

Finalmente, el ex seleccionado chileno enfatizó sobre la calidad del ariete en cuestión. “¿Por qué no suma minutos (Tudor) en el primer equipo de la Católica? Puede andar bien, pero si lo hiciera tan bien lo tendrían jugando en la primera de la UC”, cerró.

LOS NÚMEROS DE MILAN TUDOR EN UNIVERSIDAD CATÓLICA

Recordar que el hijo de Luka Tudor, exfutbolista de la Selección Chilena y la UC, no tiene mayor espacio en los Cruzados, ya que el centrodelantero titular es Fernando Zampedri y Nicolás Castillo es el suplente.

En la presente temporada, el novel atacante ha disputado 2 partidos oficiales (26 minutos).