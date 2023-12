Histórico de Cobreloa se entusiasma con la idea de Joaquín Larrivey en el norte, pero advierte: "Jugar en Calama no es lo mismo que en Santiago"

El Mercado de Pases del fútbol chileno está recién comenzando y ya hay varios nombres que suenan para reforzar a los distintos equipos de Primera División y la Primera B de cara a la temporada 2024 del fútbol chileno.

Uno de los rumores de mercado indica que Joaquín Larrivey, goleador de estirpe que acaba de descender junto a Magallanes, suena con fuerza media para llegar al recién ascendido Cobreloa para formar un ataque de lujo que le permita mantener la categoría y, por qué no, pelear el título.

Uno que se entusiasmó con la idea del ex Universidad de Chile jugando en el norte es Juan Carlos Letelier, histórico crack ochentero de Cobreloa quien, en conversación con Bolavip Chile, mostró su admiración por el jugador, pero también lo advirtió.

¿Joaquín Larrivey a Cobreloa? | Foto: Photosport

“La experiencia que tiene es bastante grande, en ese sentido lo demostró en Magallanes. Jugó poco, pero cuando lo hizo siempre marcó goles. Como goleador no podemos pensar que no lo sería en Cobreloa, pero Calama no es lo mismo que Santiago”, dijo Letelier.

Para el ex loíno, la edad de Larrivey es un tema a considerar si va a jugar en la difícil altura de la ciudad nortina: “Es un punto importante para que una persona de la edad de él se pueda adaptar a la ciudad, un punto no menor”, añadió.

“A pesar de su edad, es un jugador que es un técnico dentro de la cancha, además de buena persona. Más que eso, va a depender mucho de la adaptación de lo que es jugar en Calama, porque han llegado muchos nombres que no se pueden adaptar a la ciudad”, complementó en el cierre.

La temporada de Joaquín Larrivey

El delantero de 39 años, entre Campeonato Nacional y Copa Chile, disputó 15 partidos y anotó la impresionante cifra de 10 goles demostrando que su vigencia nunca estuvo en duda.