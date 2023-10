Damián Pizarro tiene una fuerte presión sobre sus hombros en la Selección Chilena Sub 23 y en Colo Colo. El artillero no ha marcado ningún gol en el cuadro nacional en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y muchos destruyen al delantero. Sin embargo, un histórico albo resalta sus condiciones, pese a que no han caído los goles.

El histórico Eddio Inostroza sabe que Pizarro es un jugador fuerte, potente y que tiene condiciones para rendir a todo nivel. El ex ayudante de Mirko Jozic en el Popular sabe que su talento y envergadura física genera problemas a sus rivales.

“La generosidad física que le entrega este chico a Colo Colo y a la Selección Chilena Sub 23 es enorme y los goles ya llegarán. Hay que aguantarlo y es una preocupación latente para los defensas”, indicó Inostroza en Bolavip.

Además, el exjugador albo cree que “Chile en ninguna selección no tiene a nadie con las condiciones de él (Damián Pizarro). El poder de definición va a llegar pronto”.

Damián Pizarro -derecha- es defendido por un histórico de Colo Colo (Imago/Photosport)

¡Qué se enfoque!

Damián Pizarro es uno de los nuevos prospectos del fútbol chileno y Colo Colo tiene a un delantero importante de cara hacia el futuro. Inostroza, que también trabajó años en las inferiores albas, sabe que el delantero dará que hablar en el futuro.

Don Eddio está motivado con Pizarro y siente que el futbolista se tiene que enfocar, mirar hacia el futuro y no escuchar nada de nada, más bien le recomienda que haga cosas de jóvenes.

“Es un chico que se esfuerza mucho en el campo de juego. Es generoso para luchar, para jugar. Ideal que no se metiera con el medio y que estuviera de cabeza sólo a mirar los monitos en la televisión”, mencionó.

Tiempo al tiempo

Inostroza no quiere que Pizarro apure los tiempos, que vaya con calma y mesura, ya que sólo tiene 18 años. El ex DT de Colo Colo le pide que no se enloquezca y que no pierda los estribos.

Más bien, la recomendación del experimentado formador y mano de derecha de Jozic en Colo Colo apunta a que “hay que tener tranquilidad, calma, es joven aún. Paciencia, que Damián Pizarro va a empezar a dar sus frutos”.