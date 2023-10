La Selección Chilena Sub 23 logró una categórica victoria ante República Dominicana tras golearla por 5 a 0 y así clasificarse a las semifinales de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Pese al abultado resultado, uno de los jugadores que se ganó la crítica de algunos hinchas chilenos fue el delantero Damián Pizarro, quien todavía no puede convertir un gol en este importante evento deportivo.

Pizarro no ha podido celebrar un gol en los Juegos Panamericanos | FOTO: Martin Thomas/Santiago 2023 via Photosport.

Raúl Toro, experimentado entrenador nacional, dialogó con Bolavip Chile y no tuvo piedad con el novel atacante chileno.

“Yo lo tengo en el podio a Lucas Assadi con Damián Pizarro y Clemente Montes como los más malos de Chile. El primer tiempo fueron un desastres los tres”, aseveró Toro.

“Damián Pizarro ha tenido una suerte en Colo Colo porque los otros dos que llegaron no tienen nada y por eso ha jugado, pero un delantero que no te haga un gol con este equipo y tenga 0 oportunidades de gol. Tiene potencia, tiene potencia y tiene potencia, no tiene nada más porque no sabe hacer una pared, de repente tiene que hacer una jugada con un compañero y no sabe y lo ponen para la selección”, cerró.

Recordar que muchos fanáticos del Equipo de Todos han pedido a Pizarro como una alternativa para lo que será la fecha de noviembre de las Eliminatorias Sudamericanas, donde Chile deberá enfrentar a Paraguay y Ecuador.

¿Qué viene para la selección chilena?

La Roja deberá enfrentar a Estados Unidos, la que dio la sorpresa en el grupo B al ganarle 2-0 a Colombia y se quedó con el segundo puesto.