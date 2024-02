Marcelo Díaz jugó los 90 minutos en el triunfo de la Universidad de Chile por 1-0 ante Audax Italiano. El histórico DT del fútbol chileno, Raúl Toro, evaluó la performance del Chelo en el encuentro jugado en el Estadio Nacional por la segunda jornada del Campeonato de Primera División.

“Yo no vi a Marcelo Díaz jugar un partido bueno. Yo vi a Marcelo Díaz cuando era Marcelo Díaz, pero ahora está paradito entre medio de los centrales, no ataca el balón, no pide la pelota. Pasa desapercibido”, comentó el ex DT de Audax Italiano en diálogo con BOLAVIP.

El entrenador comparó al Chelo con otro futbolista que se desempeña en el fútbol chileno: “Veo a otros mediocampistas, pongo a Marcelo Díaz y pongo al cabro de Coquimbo Unido, a (Dylan) Glaby. Juegan en el mismo puesto… ese de Coquimbo se los come vivos”.

Toro comenta si Díaz tiene chances de volver a la Selección Chilena y siente que hay un tema que afecta al capitán de los Azules: “Va a tener que mejorar mucho, lo que pasa es que hay una cuestión que es irremediable, la edad”.

Marcelo Díaz es el capitán de la Universidad de Chile en la temporada 2024. (Foto: Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar la Universidad de Chile de Marcelo Díaz?

El Chelo ahora se concentra en el desafío de la Universidad de Chile ante Deportes Copiapó el lunes 4 de marzo a las 19:00 en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2024.

Los dirigidos por Ivo Basay buscarán levantarse de las derrotas sufridas ante O’Higgins por 3-1 de local y frente a Coquimbo Unido por el mismo marcador en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Aquel desafío de los Azules en la Región de Atacama, será la última escala previa antes del partido ante Colo Colo. El equipo de Gustavo Álvarez visitará el estadio Monumental eldomingo 10 de marzo a las 18:00 por la cuarta fecha.