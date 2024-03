Este viernes a las 20:30 Cobreloa tiene un importante compromiso en el Zorros del Desierto cuando reciba a Cobresal en el comienzo de la fecha 3 del Campeonato Nacional y donde los loínos intentarán lavar las heridas luego de la goleada que les propinó Palestino en La Cisterna.

BOLAVIP conversa con el otrora arquero campeón Leonardo Canales, el que ve como partido clave el de esta noche en Calama.

“Producto de los resultados que no han acompañado el trabajo de Emiliano, es importante este partido para hacerse fuertes de local y recuperar la confianza. La hinchada necesita ver un equipo ganador, un equipo que propone y un equipo que va a dar lucha en el campeonato”, asegura Batman.

En ese sentido el recordado portero de Cobreloa, no esconde que da lo mismo como, pero hay que imponerse como sea, aunque reconoce que si logran los puntos jugando bien, es mucho mejor.

Referentes de Cobreloa preocupados por el Clásico del Cobre.

“Como se dice, ganar medio a cero, pero ganar, y ojalá mostrar un fútbol intenso, presionar arriba como antes, es un punto de inflexión el clásico minero”, indica.

Chifli Rojas también preocupado por Cobreloa

El ex defensor zorro Carlos Chifli, al igual que Leo Canales, está de acuerdo que el partido de esta noche ante Cobresal, reviste una gran importancia.

Si no se gana “comienzan a caer los fantasmas si se pierde, el cuerpo técnico debe tener un sicólogo bueno, si uno no tiene es problema, ya no es como antes donde el DT hacía de todo”.

El campeón con los loínos detecta un problema en relación a la goleada recibida ante Palestino. “Espero que los que sacaron no dejen la escoba en el camarín”, indica.

Respecto a las decisiones de Emiliano Astorga, como la de reemplazar al capitán Rodolfo González, para el Chifli Rojas estuvo mal, pero no por las razones que todos dan.

“Si me preguntas a mí, el problema no fue de los dos centrales, la culpa estuvo en el mediocampo, siempre llegaron tarde y permitieron que entraran los balones al área”, cerró.