Tras su bullado regreso a Primera División, el plantel de Cobreloa está inmerso en un difícil momento futbolístico: empataron ante Huachipato en la primera fecha y cayeron goleados por 5 a 0 ante Palestino en la segunda jornada.

El único punto que tienen los Loínos en el presente Campeonato Nacional ha generado cierta crítica por parte de los fanáticos del Zorros del Desierto, los cuales esperan ante Cobresal lograr su primera victoria.

Para eso, el entrenador Emiliano Astorga ya comienza a planificar y pensar en varios cambios en la oncena titular que mandó el último fin de semana a jugar ante el Tino-Tino.

VÍCTOR MERELLO ANALIZA EL DÍFICIL MOMENTO QUE ATRAVIESA COBRELOA

Si hay una voz autorizada para hablar sobre el elenco naranja es Víctor Merello, leyenda de Cobreloa, quien en conversación con BOLAVIP CHILE se refirió al actual momento de la institución.

“Yo creo que hay varias razones que le van dando realce a lo que está sucediendo en Cobreloa. Lo primero es que cuando tú haces una pretemporada, contratas nuevos jugadores y las ilusiones son grandes, pero se hizo una pretemporada en cuanto a resultados que no fue la óptima”, arrancó diciendo.

En Cobreloa buscarán levantar cabeza y sumar de a tres ante Cobresal | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Bajo la misma línea, Merello agregó que “Para mí los jugadores que llegaron no son de gran nivel porque han dado la vuelta en muchos clubes y en varios clubes no han rendido. Hay muchos nombres y poco sandía calada, y eso si no mejora creo que se va a sufrir”.

“Si esto no lo reviertes ya, después la vas a sufrir y puede pasar cualquier cosa”, concluyó.

¿PARA CUÁNDO ESTÁ PROGRAMADO EL DUELO ENTRE COBRELOA Y COBRESAL?

El partido entre los del Loa y el subcampeón de último Campeonato Nacional se disputará el viernes 1 de marzo a las 20:30 horas, en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.