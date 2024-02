Una dolorosa derrota por un abultado 5 a 0 sufrió Cobreloa a manos de Palestino y luego de dos partidos en el Campeonato Nacional, los loínos no saben de victorias.

Esta situación comienza a colmar la paciencia de los hinchas del Zorros del Desierto, los cuales se abalanzaron en las redes sociales a criticar el paupérrimo nivel mostrado por los jugadores y por el planteamiento del entrenador Emiliano Astorga.

Pese a todo esto, el adiestrador nacional y sus pupilos lucharán por revertir este mal momento en su retorno a la Primera División.

Astorga fue blanco de las críticas tras la derrota que sufrió Cobreloa | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

WASHINGTON OLIVERA SE PREOCUPA POR EL NIVEL DE COBRELOA

Washington Olivera, uno de los jugadores más emblemáticos que ha pasado por Cobreloa, se mostró bastante preocupado por los últimos resultados obtenidos por el cuadro del norte de nuestro país.

“El técnico tiene que repasar los libritos y ver cómo fue la situación. Me dio pena el resultado, lo pasaron por arriba y nunca en Primera División le hicieron cinco goles”, comenzó diciendo a Bolavip Chile.

“Uno cuando empieza, comienza con mucha fe y si ya comienzas a perder puntos no podés perder así, no se pueden tantos puntos de entrada. Capaz te toque perder, perder y perder y subes y bajas de inmediato”, agregó.

“Hay ponerse las pilas, los que se tienen que poner las pilas son los jugadores y el entrenador. Astorga tiene que golpear la mesa y cambiar el plan, no puedes sacar a los 20 minutos a un jugador y al capitán. Ojalá no se maree, yo no le tengo mala pero soy hincha de Cobreloa”, sentenció el ex seleccionado uruguayo.

¿CUÁNDO SERÁ EL PRÓXIMO PARTIDO DE COBRELOA EN EL TORNEO NACIONAL?

El próximo desafío de los ‘Zorros del Desierto’ será ante Cobresal, partido que se disputará el viernes 1 de marzo a las 20:30 horas.