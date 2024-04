Cerca de las 8:00 horas de este martes, se dio la alerta de humo en el interior del Estadio Nacional, por lo cual bomberos se movilizaron hacia el principal recinto deportivo del país para combatir las llamas.

El evento se originó al interior del Centro de Alto Rendimiento (CAR) que da hacia la Avenida Pedro de Valdivia y razón por la cual, diversos carros bomba han acudido al lugar.

Según informó Radio ADN en su portal web, se manejan dos teorías al respecto para explicar en origen del siniestro. Una, apunta a un cortocircuito mientras que la otra a un sobrecalentamiento de un jacuzzi, algo que aún es materia de investigación.

En el momento de los hechos, se da cuenta que dos personas se encontraban en el interior del lugar, que no sufrieron problemas mayores, pero que de todas maneras fueron trasladadas a un centro asistencial.

Revisa imágenes del incendio que afectó al CAR del Estadio Nacional

¿Corre riesgo partido de la U ante Coquimbo Unido?

Hasta el momento no se ha informado nada respecto si el duelo del próximo domingo corre riesgo. No obstante, no debiese afectar en demasía, por tratarse de dependencias muy diferentes dentro del Estadio Nacional.