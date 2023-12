El entrenador de Ñublense, Hernán Caputto, se refirió a Jaime García, lanzando una acusación. “¿El indisciplinado de García? ¿El que chupaba con los jugadores?”, dijo en un diálogo con un hincha de los Diablos Rojos.

Días después, el estratega pidió disculpas por referirse en aquellos términos a su antecesor en el equipo chillanejo. El Búfalo en la Gala Crack fue consultado por lo que dijo Caputto.

“Contento si me llama algún equipo. No hay problema. Estoy dos pasos más arriba, dos pasos siempre más arriba. Me paro, me sacudo y voy para delante de nuevo”, expresó el oriundo de Cartagena.

Además, se refirió a lo que fue su final de 2023 con un viaje por Europa, donde visitó a Real Betis, Inter de Milán y el Mónaco: “El cierre de año fue bueno, espectacular, salí, viajé, disfruté. Me atendieron grandes personas del fútbol que fue Claudio (Bravo), Alexis (Sánchez), (Guillermo) Maripán, Manuel (Pellegrini). Esas cosas me ponen contento. Creo que nadie me ha preguntado del viaje que es lo más significativo para mí”.

Jaime García se refiere a su presente y deja atrás los dichos de Hernán Caputto (Foto: Photosport)

Jaime García se refiere a los sondeos que ha recibido para dirigir en la temporada 2024

El Búfalo tiene el deseo de tomar un nuevo desafío: “Ahora a esperar el 2024 que pueda seguir dirigiendo, que pueda seguir haciendo el buen fútbol que me gusta a mí”.

También se refiere a sondeos: “Acercamientos hay, pero hay que esperar que me llamen y también haya algo donde yo esté feliz para dirigir y esté contento que es lo más importante”.

Por último, asegura que está abierto a dirigir en la Región Metropolitana o en Provincia: “Todos los equipos. Si es de provincia, si es de Santiago, me siento muy capacitado”.