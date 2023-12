No ha sido tranquila la estadía del técnico Hernán Caputto comandando a Ñublense en estas fechas y si bien han sido solo seis partidos, el equipo se ha mantenido en una cierta irregularidad.

Y tras el partido ante Huachipato disputado en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas de Chillán con derrota sobre el final por la cuenta mínima, los ánimos no fueron del todo gratos para el ex entrenador de Universidad de Chile.

Todo ocurrió cuando tras el encuentro, mantuvo un diálogo directo y sincero con un aficionado sobre ciertos aspectos, pero lo más llamativo fue cuando otra hincha del cuadro de los Diablos Rojos lo increpó y lo comparó con su antecesor, Jaime García.

Hernán Caputto no se guardó nada y apuntó a Jaime García

En la conversación sincera con el hincha, algo que Caputto aceptó, pero no compartió porque le recriminaba que el equipo no iba para delante, como sí anteriormente, dejó en claro que es muy difícil su continuidad en el Ñuble, “¿Sabe lo que voy a hacer? el próximo año seguro que no sigo porque la gente no me quiere“, aseveró el ex estratega de la selección sub 17.

Fue el momento en que la seguidora roja le dijo “debiera volver (Jaime) García“, algo que Hernán Caputto no dejó escapar y apuntó con todo a su antecesor dejando en evidencia la indisciplina que se vivía con él.

“¿El indisciplinado de García? ¿el que chupaba con los jugadores?, dale nena”, sentenció de manera tajante, cuando la mujer le reiteraba que “él, había hecho las cosas bien”. Todo muy tranquilo en Chillán.

Caputto ha dirigido en seis partidos a Ñublense: dos triunfos, dos empates y dos derrotas (Photosport)

¿Cuál es el último partido de Ñublense en el 2023?

Tras una desgastante temporada, el cuadro de Ñublense bajará el telón en el Campeonato Nacional de Primera División ante Universidad de Chile como visita, este sábado 9 de diciembre en el Estadio Santa Laura, en principio, a las 20:30 horas.