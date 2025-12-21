Jaime García y Huachipato se coronaron hace poco más de una semana como campeones de la Copa Chile, torneo que les valió un pasaje para disputar la fase previa de la Copa Libertadores de América.

En conversación con LUN, el técnico del cuadro acerero abordó sus chances de llegar a dirigir a un equipo grande y sin contar con un representante: “Absolutamente, si aquellos que toman una opción son los dirigentes, ellos son los que te juzgan, los que te ven el trabajo, los que ven cuando tú tienes un plantel y hasta dónde puedes llegar”, dijo.

García gritó campeón con Huachipato. | Foto: Photosport

“Puede que nos cueste un poquito más, pero a mí me gusta el camino del proceso. Y sé que en algún momento me llegará la oportunidad, no me voy a apurar”, complementó el querido DT del balompié criollo.

Consultado sobre si se siente preparado o no, García responde que “Yo nunca he sido soberbio ni ando tapando bocas. Estoy súper claro que puedo llegar lejos, pero va de la mano de una experiencia sólida. En Huachipato yo estoy feliz, es un club que proyecta y me siento capacitado para brindar muchas más cosas y, sobre todo, competir en torneos internacionales”.

Lo cierto es que Jaime García ha ganado popularidad en los últimos años en el fútbol chileno, donde tuvo una notable campaña con Ñublense y ahora levantó un título con un cuadro de región, algo que eleva su carrera.

