En esta jornada un duro golpe fue el que recibió Chile y todo esto debido a su inesperada baja de la candidatura al Mundial del 2030, en la que Argentina, Uruguay y Paraguay si podrán organizar parte de este magno evento en conjunto con España, Portugal y Marruecos, dejando sin pan ni pedazo a Chile.

Ante esta situación, el destacado periodista Jorge Coke Hevia conversó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a lo que fue este cachetazo que recibió nuestro fútbol, en la que emplazó con todo al presidente Pablo Milad en su rol de presidente, tras un nuevo fracaso dentro de su mandato.

“Yo creo que es super simple, la ANFP fue partícipe de una causa de arreglo de partidos la cual no hizo nada, de hecho quiso taparla, no hizo nada con una suplantación de identidad, tiene el torneo nacional destruído, tienen las finanzas completamente en cero, desfinanciado, no quiere soltar y separar la federación de la liga”, partió señalando Hevia.

En esa linea, el destacado comunicador encontró un papelón de gran categoría que Chile se haya que sin chances de ir al Mundial, siendo esto un golpe en el mentón para Milad y su mandato.

Milad sumó un nuevo fracaso en Chile | Foto: Archivo

“Además, creaste y fuiste parte de la corporación de este Mundial, hecha en Chile, con un director ejecutivo chileno, pagaste 950 mil dólares para ser parte de esto y te dejaron afuera de todo ¿Qué más tiene que pasar?”, declaró.

Finalmente, Hevia estalló con todo y pidió la renuncia de manera inmediata de Pablo Milad en su cargo como presidente, en la que lo catapultó como el peor mandamás del fútbol chileno.

“Vamos a los hechos, ¿Qué más tiene que pasar? es un escándalo, es el peor presidente en la historia y yo espero que renuncie”, cerró.