En esta jornada una dura noticia fue la que recibió nuestro país en donde desde la FIFA confirmaron las sedes para el Mundial 2030, en la que Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos, serán los países que recibirán esta competición.

Si bien en primera instancia la candidatura de los países Sudamericanos contaba con la presencia de Chile para el 2030, en esta jornada desde la FIFA bajaron a nuestro país de esta lista.

Sobre esta situación, el mandamás de Conmebol, Alejandro Domínguez explicó la razón del por qué Chile se quedó sin la chance de poder organizar el Mundial del 2030.

“Es cierto, en esta oportunidad no está Chile, lo cuál no significa que no vamos a trabajar para que esté o le encontremos algo de esta talla, esta es una decisión de FIFA, no de nosotros“, explicó.

Ante esta noticia, el destacado periodista Fernando Tapia se descargó con todo en su cuenta de Twitter ante lo que fue esta decisión que perjudicó a Chile, en la que emplazó sin asco al presidente de la ANFP, Pablo Milad.

“El ninguneo de la FIFA y Conmebol a Chile es histórico. La Federación de Fútbol de Chile, mal conducida por Pablo Milad, ha hecho un papelón. No queda otro camino que la renuncia en el acto…si fuésemos serios. Pero no lo somos”,declaró.

La FIFA en esta jornada ya confirmó lo que será el desarrollo del Mundial 2030, el cuál se disputará en seis países diferentes, en la que Chile se quedó con las ganas de ser uno de los anfitriones de dicha competición.