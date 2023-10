La Selección Chilena en esta jornada vivió una jornada para el olvido, en donde desde la FIFA en esta jornada oficializaron los países confirmados para organizar el Mundial 2030, en donde Chile se quedó sin chances de organizar esta cita mundialista, cuándo Argentina, Uruguay y Paraguay, si agarraron una parte de este torneo junto a España, Portugal y Marruecos.

Al respecto a esta situación, el periodista Juan Cristóbal Guarello puso la pelota al piso y en Radio Agricultura habló sobre lo que fue este nuevo golpazo que recibió Pablo Milad dentro de su mandato en el fútbol chileno, dejando las cosas claras.

“Quieres hacer un Mundial y tienes al teletubbie parado en la puerta de Juan Pinto Durán, dejémonos de tonteras”, comenzó señalando Guarello.

Para el destacado comunicador, la posibilidad de que Chile pudiera ser organizador de un Mundial era bastante complejo y todo esto con el historial negativo que se ha tenido en los últimos años con respecto a las instalaciones y realización de encuentros por falta de canchas de calidad.

Milad en la mira tras el nuevo fracaso en Chile | Foto Archivo

“No han podido hacer un predio, se suspenden partidos, no hay canchas buenas. Hace poco más de un mes casi no se jugó en el Monumental y hubo que ir a Viña del Mar”, explicó.

Finalmente, Guarello hizo un llamado importante para generar cambios importantes dentro de nuestro fútbol, en la que pide priorizar en la lista mejorías en el fútbol formativo y después, poder proyectarse a eventos de alta embergadura como lo es un Mundial.

“Primero arreglemos que se está jugando fútbol formativo con un árbitro, que la mayoría de los clubes no tienen ni un tipo para poner una inyección, la cantidad de partidos Sub 16 que se suspenden porque los árbitros no tienen seguridad… y querían hacer el Mundial de 2030”, cerró.