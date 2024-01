Juan Leiva llegó como un flamante refuerzo a Cobreloa y es titular para Emiliano Astorga. Sin embargo, la ex pareja del volante, Simone Castro, acusa al jugador de abandono de su hija Lu y de tratos en un estado indefendible.

Castro publicó hace varias horas una Storie en Instagram para expresar su dolor: Juan Leiva hace un año no tendría contacto con su hija que nació mientras él defendía a Universidad Católica.

“El día 25 de Dic después de 1 año exacto de no verla por que NO QUIERE (no quiero meter terceras personas ya que uno solito es responsable de sus actos ) llama para saber y ver a su hija a lo que yo acepto en que la pueda ver a través de una videollamada. ¿Condiciones? Curado y llorando”, expresó Castro.

Además, la joven deja en claro que en esa llamada, Leiva prometió regalos para la pequeña y nunca llegaron. “Me Culpa a mi que lo “webeo” por que a mi solo me importan los regalos y que Lú con 2 años no entiende absolutamente NADA.De mí búrlate lo que quieras pero de mi HIJA NUNCA MÁS”, agregó.

Juan Leiva en el ojo del huracán por funa de su ex pareja por no visitar a su hija (Photosport)

Castro, de igual manera, cargó el dardo que Leiva cambió desde que contrajo matrimonio hace 6 meses con Charlotte Olmos. De ahí, en adelante, el jugador se olvidó de su hija según la “funa” realizada.

“Perdí la cuenta de cuántas veces le pedí que fuera presente que Lú preguntaba por él y no, no podía verla ni venir ya que tenía que ACEPTARLO CON SU SEÑORA EN MI CASA. Mientras que cuando estaba SOLTERO la veía y podía estar con mi familia y conmigo compartiendo por Lú SANAMENTE, porque nadie nunca se la negó ni le puso una mala cara. “, agregó.

Hace un par de horas, Castro dio por cerrado el tema. “Sigo impactada con todo lo que me dicen y lo repetiré mil veces NUNCA QUISE LLEGAR A ESTO POR QUÉ SIEMPRE ESPERE UN CAMBIO al final íbamos cada vez de mal en peor (…) Doy por cerrada esta pesadilla”, culminó.

¿Qué respondió Juan Leiva tras la grave acusación?

Juan Leiva se enteró de esta funa en Argentina donde realiza la pretemporada con Cobreloa. El volante supo de esto luego de la caída con Estudiantes de Río Cuarto e igual por Instagram hizo sus descargos.

Leiva colgó una historia reconociendo que “cosas de mayores con la menor me ha costado tener una relación más cercana y a veces he esperado que crezca un poco más para poder tener una relación más directa con ella”.

Ademas, el exjugador de Ñublense sentenció que “estoy abierto a hacer todo legal como corresponde, ya que si yo he hecho daño también he recibido mucho (pero no me interesa victimizarme). Creo que lo mejor será hacer todo legal y de esa manera se vea lo que sea lo mejor para la bebé, que es lo que más debería importar en estos momentos (…) Al principio me negaron verla , pero creo que más allá de detalles por acá lo mejor es hacer todo legal y que sea lo mejor para la niña“.

Revisa las historias con las que funaron a Juan Leiva de Cobreloa: