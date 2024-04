El volante no está nada contento con el poco apoyo recibido por el plantel de Emiliano Astorga en la derrota ante Audax.

El pasado domingo 21 de abril se vivió una jornada para el olvido en el estadio Zorros del Desierto. Es que la hinchada de Cobreloa quería celebrar días después de la victoria ante Colo Colo en el Monumental, pero Audax Italiano les arruinó la fiesta al vencer 3-0 a los naranjas.

Uno de los jugadores del Zorro que habló sobre lo sucedido fue el volante Juan Leiva, el que le da cierta responsabilidad a los hinchas por no apoyarlos, asegurando que en gran medida este hecho “los sacó del partido”.

“Obvio que la gente está molesta, somos autocríticos, pero yo vi el partido y mucha gente empezó a criticar antes del gol. Si me dices que no, vemos el partido juntos y lo revisamos. A los 20 minutos nos estaban criticando y creo que eso nos sacó del partido. Costó un poco más”, afirmó en conversación con Portal Loíno y que recogió Redgol.

Agregando que “es feo porque uno trata de hacer un espectáculo, de dejar todo dentro de la cancha. Yo soy un jugador grande, soy autocrítico y me hago cargo de mis errores. No hice un buen partido, parto por ahí. Pero uno necesita apoyo porque en otros partidos también deja todo y sacas resultados”.

Juan Leiva estaba realmente afectado y prosiguió sus reproches afirmando que “hubiese sido bueno que, si no tuviste un buen día, sentir un poco el cariño que uno también intenta demostrar dentro de la cancha, no vendiendo humo ni haciendo cosas para ganarse a la gente. Donde he jugado, siempre trato de ganarme a la gente por mi rendimiento y mi forma de jugar”.

Juan Leiva molesto por las pifias del hincha de Cobreloa

El ex Universidad Católica y de Chile llega al punto de confesar que “sentí que no lo estaba disfrutando. En otros lados me ha pasado que voy perdiendo, pero gracias al impulso de la gente puedes revertir un resultado. En este partido, y compartíamos con mis compañeros, queríamos que puro terminara”,

El análisis de la derrota de Cobreloa

“Llegaron los goles de ellos y en el segundo tiempo no teníamos por donde, salían jugando como querían”, indicó escuetamente, aunque también denunció que “hay cosas que son fáciles de criticar y que no se saben. No pudimos hacer una práctica de fútbol en la semana porque la cancha estaba con el pasto largo”.