La conversación entre Johnny Herrera y Esteban Paredes dejó curiosos momentos. Además de los cuestionamientos del ídolo de Colo Colo a figuras de Universidad de Chile, el recordado portero azul se refirió a Arturo Vidal.

En primera instancia, bromeó con un tema al que el King ya ha respondido: lo tildó de yeta. Reflexionó sobre su personalidad, la que alguna vez le ha jugado en contra.

“A mí, a pesar de todo, Arturo me cae bien. Compartimos muchos años en la selección… Pero es que igual Arturo la caga, es como tres Herrera y tres Paredes de cuando nosotros jugábamos, pero es su forma de ser”, señaló en TNT Sports.

“Para mí, está entre los 3 mejores jugadores de la historia, más allá de que sea colocolino. Ahora cada vez que habla es yeta, pero ahí sigue”, agregó en tono de broma.

Y es que nadie puede negar la calidad del histórico mediocampista. A pesar de ser identificado con la camiseta azul, reiteró su admiración por quién viste los colores del archirrival.

“Sinceramente, creo que está entre los tres mejores jugadores de nuestro fútbol, ni hablar del palmarés que tiene. Estuvo en los únicos logros de nuestra selección”, agregó.

A pesar de las diferencias, Johnny Herrera admira a Arturo Vidal.

Le desea lo mejor al King

Finalmente, Herrera le envió un fraterno mensaje a Vidal. Le desea lo mejor en sus últimos años como futbolista: no quiere que termine sufriendo en demasía por las lesiones. Ojalá, en el club de sus amores.

“Por los años que compartí con él me daría pena que Vidal no termine su carrera bien. Que termine su contrato de buena manera en Colo Colo, no como nos pasó a ti y a mí”, expresó.

“A mí me sacaron de la U por la ventana, a ti te pasó algo parecido con todo lo que les diste. Y que se preocupe de su físico, que uno ya no tiene 20 años y el tiempo no pasa en vano”, cerró.