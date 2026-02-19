La joven figura de Huachipato, Maximiliano Gutiérrez, lleva una temporada de ensueño marcando 3 goles en 3 partidos en la Liga de Primera 2026. Esto llevaría al jugador a ser sondeado por Independiente de Avellaneda.

Diversos medios ya daban por realizado el fichaje del delantero en el Rojo, pero lamentablemente todo tomaría un giro inesperado. Esto porque según informó el periodista argentino, Matías Martínez, Independiente habría recibido una inhibición por una deuda hacia el jugador Fernando Gaibor, actual volante de Alianza Lima.

La deuda estaría evaluada en $1.5 millones de dólares, lo que frenaría de momento el arribo del artillero al Rey de Copas. Y que para peor, dejaría con todas las ganas al nacido en Chiguayante de dar el gran salto en su carrera.

Cabe destacar que el delantero de 21 años, se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, anotando recientemente con La Roja en el triunfo en el último minuto ante Perú y destacando de gran manera en el fútbol chileno.

Desde su debut, el ariete ha jugado un total de 87 partidos con la camiseta acerera, en donde ha anotado 16 goles y entregado 4 asistencias. El joven delantero registra goles en Copa Libertadores, Liga de Primera y Copa Chile.

Maxi Gutiérrez es la gran figura de los Acereros

Actualmente el Maxi ha sido un pilar fundamental en el conjunto negriazul, ya que gracias a sus aportes y su gran juego, posiciona a los Siderúrgicos como segundos en la tabla.

¿Qué viene para Huachipato?

Los dirigidos por Jaime García deberán prepararse para recibir a Palestino en el CAP el sábado 21 de febrero a las 12:00 horas. Luego de esto tendrán un duelo clave frente a Carabobo el martes 24 a las 19:00 horas en Talcahuano por la vuelta de la segunda ronda de clasificación de la Copa Libertadores, llave en la que se ubican 1-0 abajo tras la ida.

En síntesis