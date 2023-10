Hace 38 años, Francisco Arrué vivió la pena más grande que le ha tocado experimentar en su vida, justo, en el período en que llegaba a jugar a Colo Colo buscando el sueño de ser futbolista.

En conversación con Las Últimas Noticias, el ahora entrenador de Audax Italiano realizó una muy dura confesión, una pena que lo ha acompañado prácticamente toda su vida, pero como el mismo matutino señala, más allá de querer dar pena, es un testimonio que él desea compartir.

“En un primer momento traté de bloquear el recuerdo de ese momento, pero no pude. Al final es algo con lo cual he podido convivir en mi vida, pero que nunca voy a superar ni menos olvidar”, expresó el ex futbolista.

Dentro de aquellas palabras, Arrué se aprestaba para dar a conocer un dramático hecho que afectó a toda su familia. “Aún ahora, después de tanto tiempo, tengo todas las imágenes claras de lo que viví a los 8 años cuando mi hermanita, de 4 años, fue violada y luego apareció muerta en el Zanjón de la Aguada. He aprendido a vivir con esto, pero aún siento pena, rabia y dolor. En mi cabeza están aún todos los detalles”, confesó el entrenador.

Un drama que sin duda, afecta y con el que tuvo que convivir de ahí en más, incluso durante su trayectoria como deportista, más aún que hasta la fecha, según Arrué.

“Esto fue planeado”

Para describir los hechos, el ex mediocampista da cuenta que todo ocurrió mientras jugaban en la calle y que sin duda, para él, esto estaba planeado, “estábamos jugando en la calle y de repente se cortó la luz. Quedamos a oscuras. Y cuando dieron de nuevo la electricidad, Natalia había desaparecido, lo que indica que fue algo planeado y donde participó más de una persona”, repasó el ex medallista olímpico.

Sin duda, el dolor, el drama que los ha acompañado durante toda la vida, más aún que revela cómo fue que encontraron el cuerpo de la menor, cuando ya definitivamente, se acabaron las esperanzas de encontrarla con vida.

“Durante tres días la buscaron hasta que apareció muerta en el Zanjón. No puedo explicarme por qué pasó eso, por qué la eligieron a ella, quiénes fueron los responsables. Mi hermanita fue violada y asesinada y nunca se encontró a los responsables. Es algo que fue la causa de muchos otros dolores familiares”, comentó Arrué a LUN.

Es sin duda una pena terrible la que vivieron como familia, incluso cuenta que su padre que tenía una fábrica de zapatos, quebró intentando buscar ayuda que nunca llegó de lleno y si bien sus padres se separaron al tiempo después, siguen manteniendo una importante red de apoyo entre sí. Un dolor que hasta hoy acompaña al entrenador de Audax Italiano.

Arrué y la gran pena que ha llevado en toda su carrera deportiva (Photosport)

¿Cuál es el próximo partido de Audax Italiano en el Campeonato Nacional?

Tras la realización de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, se retomará la competencia del Campeonato Nacional, la que ofrece importantes partidos en la recta final.

Uno de ellos, precisamente es el que deberá afrontar el Audax Italiano, quienes viajarán al norte del país para medirse con el líder del certamen, Cobresal, en compromiso válido por la fecha 27 de la competencia, que de todos modos, aún no tiene programación definida.