Leyenda de Universidad Católica también le da a Pedro Gallese por su troleo a Chile: "Son cosas típicas de jugadores que no piensan mucho"

Siguen los coletazos tras las declaraciones del portero de la selección peruana de fútbol, Pedro Gallese, quien de manera inentendible ninguneó a Chile tras el encuentro en que su selección cayó derrotada ante La Roja por dos tantos a cero.

En la ocasión, el golero sostuvo que ellos de todas maneras habían ido al último mundial y su rival no, siendo, que los incaicos fueron a Rusia 2018 y no a Qatar 2022, en una clara confusión del deportista.

Bolavip Chile conversó con Mario Lepe, eterno capitán de Universidad Católica, quien también se refirió a estos dichos. Para el ex volante, estas situaciones son muy comunes en deportistas que llegan y dicen las cosas, sin pensar.

“Pero son cosas típicas de jugadores que no piensan mucho, tenemos que subir un poco el nivel o ellos mismo subir el nivel y poder hacer las cosas mucho mejor y ser más centrados en lo que van diciendo”, sostuvo Lepe.

Agregó que “son cosas de calentura, que de vez en cuando se le suelta la cadena a los futbolistas y por eso, dicen este tipo de estupideces”, comentó el ex seleccionado nacional.

“Venezuela empató de suerte, no nos volvamos locos”

En la oportunidad, Mario Lepe también tuvo conceptos sobre Venezuela, el próximo rival de La Roja en Maturín. Para el ex cruzado, la situación no es tan alarmante, por el hecho que la vinotinto le haya empatado a Brasil como visitante.

“No me da como para pensar una cosa como la que pensaba antes de Perú, que venían mucho mejor o tenían mejores jugadores”, manifestó enérgicamente el ex jugador.

Además, valora el gol de Eduard Bello a la Canarinha, pero que fue más cosa de suerte y agrega que si la selección nacional realiza un buen planteamiento, no ve inconvenientes en que se traigan los tres puntos.

“Venezuela tiene jugadores que corren mucho, meten harto y de una cosa fortuita pueden hacer el gol, que fue un golazo. Pero creo que es más ímpetu que ganas. Si Chile se plantea bien, se les va a hacer difícil. Ellos podrán haber tenido la suerte de empatar ante Brasil, pero no nos volvamos locos“, concluyó Lepe.

Para Lepe el gol de Eduard Bello fue golazo, pero no deja de ser algo fortuito /Getty Images)

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena por las Eliminatorias?

El próximo partido de la Selección Chilena en las Eliminatorias será de visita a Venezuela el próximo martes 17 de octubre a las 18:00 horas de Chile, en el Estadio Monumental de Maturín.