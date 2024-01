Cobreloa no se detiene en Córdoba y hasta 3 turnos de trabajo suma diariamente el cuadro de Emiliano Astorga para su vuelta a la Primera División del fútbol chileno.

El equipo loino no pudo viajar con su plantel completo, ya que una pieza fundamental del elenco recién ascendido se quedó en Calama. El capitán Rodolfo González no integra la nómina.

El motivo es comentado por el gestor deportivo del club, Jorge de Olivera, quien da los detalles de la ausencia del Rolo ante la preocupación de la hinchada.

“Sí, tuvimos mala suerte con él. Tuvo una cuestión de salud viral, que le va a llevar unos días largos. Entonces, como era una cuestión que podía llegar a complicar la posibilidad de entrenar al cien, decidimos que se quede allá en Calama”, expresó De Olivera a En La Línea Deportes.

Rodolfo González trabaja en Calama a la espera de resolver sus asuntos (Facebook Cobreloa)

El Rolo es el capitán indiscutido, mientras la directiva da motivos médicos, en las redes sociales de Cobreloa se informa que son temas personales. El defensa trabaja en el Club de Camping.

“Esperamos que se recupere bien y cuando esté en condiciones si está la posibilidad de venir veremos si vale la pena. Lo estamos viendo con el cuerpo médico”, agregó De Olivera.

¿Existe alguna posibilidad que Rodolfo González deje Cobreloa para la temporada 2024?

En las últimas horas, igualmente, trascendió que Rodolfo González podría dejar Cobreloa y que manejaba algunas ofertas para dejar el club.

En el cuadro naranja le colocaron un freno de inmediato a la situación y De Olivera esclareció el tema del Rolo.

“¿Qué no sigue en el club? No, para nada . Es parte del plantel es una pieza fundamental para nosotros, es el capitán, se dirán cosas, pero no, él es parte del plantel y esperamos su recuperación para tenerlo acá o en Calama”, agregó el dirigente.