Cobreloa volverá a las prácticas en las próximas horas en Calama. El equipo de Emiliano Astorga tiene a varios jugadores abrochados para 2024 y uno de ellos saldará una deuda importante en la defensa.

Es un hecho que el lateral Jorge Espejo retornará a Cobreloa. La joven promesa de los “Zorros del Desierto” cumplió una temporada de aprendizaje en Viña del Mar y ahora será clave en la vuelta de los loinos a la Chilean Premier League.

Everton no ejecutó la opción de compra por Espejo, quien ya sabe de jugar en Primera. Ahora lo podrá hacer con el club de sus amores. El defensa quiere darlo todo en su nueva etapa en Calama.

“He aprendido mucho este año y eso me ayuda a crecer para seguir progresando en mi carrera. Estoy muy contento y satisfecho con mi rendimiento, aunque sé que puedo dar más. Lo tengo clarísimo”, adelantó Espejo en diálogo con Primera B Chile.

Jorge Espejo -der- volverá a vestir la camiseta de Cobreloa en 2024 (Photosport)

Espejo más allá de su experiencia en Primera División, primeramente, debe tener una charla a corazón abierto con Emiliano Astorga. Eso se dará después de las vacaciones del futbolista, quien tiene un permiso especial por algunos días.

“Hasta el momento no he hablado con el profe, pero si con el cuerpo técnico. Lo que me comentaron es que me querían contemplar para el otro año en el equipo”, agregó Espejo.

¿Qué espera Jorge Espejo en su vuelta a Cobreloa en 2024?

Espejo es un hincha más de Cobreloa y siente la camiseta como un jugador formado en las inferiores del cuadro calameño. El defensa está enfocado y motivado con lo que se viene.

El mismo Espejo reconoció que “obvio que celebré el retorno a Primera y mi familia también. Todos estaban muy contentos”.

Igualmente, el lateral es contundente en su vuelta a Cobreloa para jugar en la Primera División. “Cumpliré un sueño, sí es el equipo que me formó como jugador y como persona”, terminó.

¿Cómo fue la temporada 2023 de Jorge Espejo en el fútbol chileno?

Jorge Espejo, con 23 años, dio el gran salto esta temporada a la Primera División para jugar con Everton de Viña del Mar. En el equipo de Paqui Meneghini, el formado en Cobreloa y que volverá a Calama en 2024 jugó 25 partidos sumando un total de 1.591 en la cancha.

En su estadía marcó un gol a la Unión Española en el partido que terminó 1-1 el pasado 5 de febrero de 2023. Ahora, el futbolista es carta fija para Astorga en la zaga de los zorros.