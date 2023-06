Unión Española terminó la primera rueda con 21 puntos y acumula una buena racha de seis partidos sin derrotas por el Campeonato Nacional 2023 con tres triunfos y la misma cantidad de empates.

Los Hispanos que marchan en el octavo puesto además tienen al goleador de la competencia, Leandro Garate, quien registra nueve tantos. Respecto al mercado de fichajes de invierno, en el club de Independencia tomaron una decisión.

De acuerdo a información de Bolavip Chile, en el elenco rojo no explorarán la opción de sumar refuerzos si no existen salidas del plantel. Aquello hasta el momento no ha sucedido, por lo que se mantiene el equipo tal como quedó conformado a inicios de año.

Esta situación puede cambiar si llega una oferta y parte alguno de los integrantes del plantel. Por ahora, en el elenco Hispano tienen tiempo, ya que podrán incorporar jugadores hasta la última semana de julio, un día hábil antes del inicio de la fecha 19.

Leandro Garate vive una gran temporada con la Unión Española (Foto: Photosport)

El cuadro dirigido por Ronald Fuentes recibirá a Barnechea el domingo 25 de junio a las 19:00 en Santa Laura por los cuartos de final de la fase regional de la Copa Chile.

Por su parte, la segunda rueda del Campeonato Nacional 2023 la iniciará como visita de Ñublense el fin de semana del 9 de julio en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.