El Campeonato Nacional está muy próximo a su final, en la que los equipos se juegan el todo por el todo en estos dos últimos partidos para poder conseguir sus distintos objetivos, pero también, ya comienzan a pensar en lo que será la temporada 2025.

Una de las grandes figuras de nuestro campeonato en este 2024 ha sido el delantero de Everton de Viña del Mar, Rodrigo Contreras, quien gracias a sus grandes actuaciones con los ‘Ruleteros’ ya ha comenzado a llamar la atención de los grandes para el próximo año.

Ante esto, el goleador del conjunto viñamarino conversó con SportsCenter en ESPN y se refirió a lo que son estos rumores que lo vinculan con los tres grandes de nuestro país, en la que confirmó aquello.

“Si, por lo que me dijo mi representante, los tres grandes preguntaron por mí, las condiciones y todas esas cosas, ahí veremos”, comenzó señalando Contreras.

Siguiendo en su línea, el ‘Tucu’ destapa con mucho orgullo que Universidad de Chile, Colo Colo y Universidad Católica pongan los ojos en él, en donde sin duda se deja querer y desde ya, indica que sería un orgullo vestir la casaquilla de cualquiera de los grandes.

Contreras ha hecho una tremenda temporada en Everton | Foto: Photosport

“Uno como jugador siempre quiere mejorar, quiere siempre crecer en lo deportivo, para mí es un honor o un orgullo que los tres grandes se fijen en mí, si se da la posibilidad de jugar en uno de los tres, para mí sería un honor y lo tomaré con la mayor responsabilidad posible”, especificó.

Finalmente, Contreras habló de lo que es su situación contractual con Everton de Viña del Mar, en la que deja más que claro que su gran prioridad hoy por hoy es conseguir una clasificación a una copa internacional con los ‘Ruleteros’ y después de eso, verá que sucederá con su futuro, el que parece estar muy cerca de continuar en Santiago.

“Lo que tengo en mente ahora es terminar de la mejor manera posible con Everton, entrar a copas, estar bien acá, no sé tampoco que irá a hacer Everton, conmigo no se han comunicado si harán uso de la opción de compra o no, no se han comunicado. Trato de estar tranquilo, ayudar a mis compañeros y después veremos que pasará el año que viene, jugar en un equipo grande sería muy importante para mi carrera”, finalizó.