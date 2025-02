Lo que pudo ser un debut soñado para el atacante Lucas Di Yorio, se transformó en pesadilla cuando el delantero se puso frente al balón para ejecutar un penal ante Santiago Morning, errando su remate.

Pero, más allá de la jugada en cuestión, llamó la atención que tanto el ex Atlético Paraenense como Rodrigo Contreras quisieron tomar el balón para lanzar desde los doce pasos, tuviendo que intervenir el capitán Marcelo Díaz.

Ya en frío Di Yorio conversa con La Tercera recordando ese momento y aclarando que todo quedó en la cancha y que tiene la mejor relación con el Tucu.

“Obviamente no íbamos a pelear, son discusiones de partido, en buenos términos, son charlas. De hecho, con el Tucu tengo la mejor relación, compartimos en Aldosivi, concentramos juntos… No hay ninguna pelea ni nada, son charlas de partidos que quedan ahí y ya está”, aseguró.

Agregando que “siento que por ahí se hizo un tema más grande porque fue errado el penal, pero no hubo mucho más que hablar con el Tucu, son charlas de partido que quedan ah. Entonces, no hubo mucho más que hablar”.

Lucas Di Yorio dio explicaciones por su disputa con el Tucu Contreras

Lucas Di Yorio y su debut en la U

“En el primer tiempo me costó un poco más, entrando más en lo deportivo. Me costó entrar en sintonía con el equipo, algo que fue más personal. En el segundo tiempo me sentí mucho mejor, sentí que estuve más acoplado al equipo, me sentí más protagonista en ese sentido. Fue recién el primer partido… Me tocó errar el penal, que son cosas que pasan, pero hay que continuar trabajando para mejorar mucho y para estar al cien por ciento”, cerró.