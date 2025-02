Un excelente arranque de campeonato tuvo Universidad de Chile, luego de golear por cinco tantos a cero a Ñublense en el Estadio Nacional, iniciando con el pie derecho el certamen de la Primera División.

Un segundo tiempo demoledor que tuvo el equipo que dirige Gustavo Álvarez, donde las conquistas llegaron en el segundo tiempo y de los cuales, cuatro fueron conseguidas por sus delanteros.

Un escenario muy especial el que tiene el técnico argentino y que quizás, era lo esperado a diferencia de la temporada pasada, cuando sus atacantes no eran tan recurrentes al gol.

Sin embargo, la tarea es compleja para el estratega ya que de mantener su esquema de 3-5-2 tendrá que elegir muy bien al acompañante de Leandro Fernández para el próximo duelo ante Unión La Calera.

Nicolás Guerra se juega sus cartas

Elogiado por el entrenador tras la boleta ante los chillanejos, Nicolás Guerra está viviendo, quizás, su mejor momento en la U. Lleno de confianza tras anotar un triplete por la selección chilena en el amistoso ante Canadá, el Kun muestra sus credenciales con juego asociativo.

Y pese a que hasta hace algunos meses era candidato a salir, con trabajo el “11” se ha ido ganando su espacio no solo en el plantel, si no que en la opción de ser titular y no por nada, terminó el 2024 en esa condición por sobre Cristian Palacios y Luciano Pons, dos que ya no están en el CDA.

Nico Guerra está en su mejor momento desde que está en la U (Photosport)

Lucas Di Yorio: Uno que entró con todo

Pese a tener un debut para el olvido ante Santiago Morning por Copa Chile, con penal perdido incluido, Lucas Di Yorio tuvo su revancha ante Ñublense con 45′ minutos magistrales en el Estadio Nacional.

Dos goles, participó en el remate previo al tanto de Lea Fernández y por si fuera poco, una chilena que pasó cerca del tubo de la portería y de haber anotado, era para cerrar el recinto. Es el finalizador de jugadas que tanto esperaba Álvarez y la U en sí. Si lo ratifica, será inamovible.

Dos goles y casi fueron dos más. Di Yorio comienza a rendir (Photosport)

Rodrigo Contreras: Viene con hambre

Quizás, quedó un tanto en desventaja tras cumplir la fecha de sanción proveniente desde el Campeonato Nacional anterior, pero ante los cementeros, Rodrigo Contreras vuelve a ser opción para el entrenador.

Se le vio muy bien en el duelo ante los microbuseros haciendo dupla con el propio Di Yorio, en ese segundo lapso, donde destacó con un tiro libre que dio en el horizontal.

Lo que sí, el Tucumano en Everton jugaba con mucho espacio y peleaba palmo a palmo con los centrales rivales. Ahora, a la U se le meten atrás y acá solo se busca un finiquitador y es ahí, donde el atacante tendrá que demostrar al técnico que también puede ser una opción más que valida en esa arista. Al menos, por ganas y empeño no se queda atrás.

El Tucu viene con hambre y quiere mostrar sus cualidades (Photosport)

Una dura y compleja tarea para Gustavo Álvarez, quien pedía atacantes. Estos llegaron y están respondiendo. Veremos qué elige para el fin de semana.