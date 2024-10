El ex jugador de Coquimbo Unido destapó su gran sueño pendiente en el fútbol chileno

¿La U o Colo Colo? ex figura de Coquimbo Unido y su gran sueño en el fútbol chileno: "A cualquiera le gustaría..."

Dentro de lo que fue el mercado de inicio de temporada en el 2024, sin duda que una de las grandes novelas fue la que protagonizó el delantero argentino, Rodrigo Holgado, quien estuvo muy cerca de vestir la casaquilla de la Universidad de Chile, pero finalmente, terminó partiendo al América de Cali en Colombia.

Hoy en día, el ex goleador de Coquimbo Unido conversó con AS Chile y se refirió a lo que fueron esas negociaciones con la Universidad de Chile, que finalmente no llegaron a buen puerto y tuvo que partir al fútbol colombiano, siendo una nueva experiencia en el extranjero.

“Bueno, yo quedé con la espina de jugar en un equipo grande de Chile. En enero estuve muy cerca de llegar a la U y la verdad es que era a donde yo quería ir. Yo pensaba que iba a jugar en la U, pero después, por ciertas cosas, no se dio. Tengo eso de que quiero volver, porque Chile es un país al que quiero mucho”, comenzó señalando Holgado.

Pero no solo en la Universidad de Chile estuvo cerca de jugar el delantero argentino, en la que también destapó que a mitad de temporada, Colo Colo también pujó por su llegada, la cuál estuvo muy cerca de realizarse, pero finalmente quedó en nada.

Holgado en su paso por Coquimbo Unido | Foto: Photosport

“Chile me abrió las puertas y me dio todo. Entonces, siempre voy a tener en mi cabeza el volver a Chile, así que vamos a ver cuándo se da el momento. En junio también me llamaron de Colo Colo y estuve cerca…”, explicó.

Finalmente, Holgado fue consultado sobre en que equipo entre Universidad de Chile y Colo Colo le gustaría jugar en un futuro, en la que salió jugando como crack y dejó esta respuesta.

“No, no me quiero cerrar las puertas. Yo soy hincha de Coquimbo y bueno… Después, el equipo que sea, es gigantesco y a cualquiera le gustaría jugar ahí”, cerró.