La revista inglesa Four Four Two, lanzó un ranking destacando a los grandes equipos de Sudamérica, donde resaltan las presencias de Colo Colo y Universidad de Chile.

En el podio de este listado están Boca Juniors, seguido por River Plate y Flamengo. Albos y azules, no están en el top ten, aunque el “Cacique”, eso sí, le saca amplia ventaja al “Romántico Viajero”.

En sus líneas, el citado medio resalta: “Sudamérica es el hogar de muchos de los mejores jugadores de todos los tiempos, de fanáticos apasionados y de clubes históricos”.

Así ven a Colo Colo en Inglaterra

De los albos, la prestigiosa revista destaca: “Con sede en la capital Santiago, Colo Colo ganó la Copa Libertadores en 1991 y fue subcampeón en 1973. El exdelantero chileno Carlos Caszely anotó más de 200.

También remarcan: “El defensa Luis Mena ganó un récord de 11 títulos con el equipo de Santiago e Iván Zamorano terminó su carrera con el club en 2003″.

La U el más exitoso…después de los albos

Si bien Universidad de Chile es parte de este ranking de 33 clubes, la revista los posiciona muy por detrás del “Cacique”.

“Es el segundo equipo más exitoso del país después de Colo Colo y uno de los más populares también”, agregan.

El ránking completo de 4-4-2

1.- Boca Juniors (ARG)

2.- River Plate (ARG)

3.- Flamengo (BRA)

4.- Corinthians (BRA)

5.- Sao Paulo (BRA)

6.- Palmeiras (BRA)

7.- Santos (BRA)

8.- Independiente (ARG)

9.- Peñarol (URU)

10.- Nacional (URU)

11.- Racig (ARG)

12.- Vasco da Gama (BRA)

13.- San Lorenzo (ARG)

14.- Colo Colo

15.- Cruzeiro (BRA)

16.- Alianza Lima (PER)

17.- Atlético Nacional (COL)

18.- Estudiantes de La Plata (ARG)

19.- Gremio (BRA)

20.- Internacional (BRA)

21.- Millonarios (COL)

22.- Barcelona (ECU)

23.- Fluminense (BRA)

24.- Olímpia (PAR)

25.- Atlético Mineiro (BRA)

26.- Botafogo (BRA)

27.- Newell’s Old Boys (ARG)

28.- Rosario Central (ARG)

29.- Universitario (PER)

30.- Vélez Sarsfield (ARG)

31.- América de Cali (COL)

32.- U. de Chile

33.- Caracas (VEN)