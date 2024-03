Faltan un poco más de dos días, para que albos y azules se vean las caras otra vez en el Macul. Por lo mismo pongamos las cartas sobre

la mesa en la antesala de este partido.

Cuando me preguntan quién es favorito en el clásico entre Colo Colo

y Universidad de Chile no sé si me están preguntando en serio o me están

jodiendo. Y la verdad, la mayoría de las veces me quedo con la segunda

opción como conclusión. No se trata de ningunear, sino de poner ocho

cartas sobre la mesa.

Arturo Vidal volverá a protagonizar un clásico luego de 17 años.

La primera: Macul. Son 23 años que los azules no logran ganar en el

Estadio Monumental. Hubo partidos donde no merecieron perder, pero

merecer ganar, nunca. El 2019 parecía ser un 2-2 en un partido histórico

por el gol 216 de Esteban Paredes, pero Fernando de Paul mandó al córner

un tiro de Jaime Valdés y así llegó el gol agónico de Julio Barroso. A

propósito de gol agónico: Felipe Flores en 2013. Otro caso.

Es cierto, en otros duelos los universitarios merecieron perder y

empataron. Como el inolvidable autogol de Osmar Molinas en 2011 que

Jorge Sampaoli celebró como si fuera el gol del título y sólo sirvió para

extender el invicto en el campeonato. Invicto que perderían meses

después en otro clásico.

La segunda: la localía. Porque Macul puede ser un reducto difícil para

los azules, qué duda cabe, pero fuera de ese estadio la cosa debería ser

distinta. Fueron a jugar a Rancagua, a Talca y a Santa Laura. No hubo

caso. Ya son 11 años en que la “U” no le puede ganar a Colo Colo contando

cualquier recinto.

El último triunfo universitario fue en mayo de 2013. El recordado 3-2

con gol agónico de Charles Aránguiz en el Nacional. Tras ello vinieron 21

encuentros del torneo nacional en distintos estadios: 7 empates y 14

derrotas.

Sin embargo, como muchos dicen “que la historia no juega”, dejemos

a un lado la historia entonces. Claro, porque si la “U” de Sampaoli no

pudo ganar en Macul, qué se le puede pedir al resto.

La tercera: el plantel actual. Miremos los jugadores de ambos clubes

haciéndonos la siguiente pregunta: ¿Qué jugador titular de la “U” 2024

sería titular en el Colo Colo 2024?.

Tengo claro sólo a un jugador: Leandro Fernández. Él tendría en la

banca a Marcos Bolados, que está jugando por izquierda en delantera.

¿Alguien más? Para nombrar tajantemente no, pero Matías Zaldivia le

puede pelear el puesto a Maxi Falcón y ganarle el espacio. Dos jugadores

de once.

La cuarta: el juego. Colo Colo pese al empate contra Sportivo

Trinidense ha tenido un buen desempeño este año. El único partido que

perdió fue cuando guardó titulares ante O’Higgins en Rancagua. Y eliminó

en Copa Libertadores a Godoy Cruz, que no es un grande de Argentina,

pero es de los cuadros trasandinos con mejor presente.

Universidad de Chile ganó a Audax Italiano por una genialidad de

Cristián Palacios y merced a que el rival desperdició toda chance que

tuvo, algunas bastante claras, que un adversario de mayor peso no fallaría

tanto. Y venció a Copiapó con protagonismo del jugador que tengo claro

que sería titular en este Colo Colo: Fernández.

La quinta: la mayor distancia. ¿En qué aspecto la “U” hoy es superior

a Colo Colo? En ninguno. ¿Y dónde está la mayor distancia a favor del

cacique? En el mediocampo. Los albos, independiente que esté Arturo

Vidal, que aporta con calidad y estado físico en esa zona, tienen a

jugadores agresivos en la marca y que se proyectan en ataque.

Los azules dependen en demasía de Marcelo Díaz para generar juego

y eso es un riesgo, dado que si lo marcan bien, el equipo pierde

profundidad y quienes están a su lado no asumen el protagonismo que

deberían tener. A sus 37 años Díaz es el mejor volante que tiene la “U”, lo

que bien de él y no tanto de sus compañeros que al menos deberían

destacarse por el estado físico.

Marcelo Díaz jugará un clásico después de 12 años.

La sexta: los técnicos. Jorge Almirón viene de ser finalista de la Copa

Libertadores y su estilo de juego se notó de inmediato en el Cacique.

Gustavo Álvarez viene de ser campeón con Huachipato y ha reconocido en

conferencias de prensa que el equipo aún no muestra lo que él ha

trabajado o lo que él espera. ¿A su favor? Ganó los dos partidos que lleva

en el año y trabajar así es más fácil.

La séptima: el carácter. En este tiempo de sequía de triunfos azules

en el clásico han ganado en Macul: San Luis, Deportivo Pasto, Curicó,

Delfín, San Marcos, por nombrar cinco equipos con menos historia y peores

planteles que la “U”. ¿Por qué los azules no han podido? No es sólo un

problema de juego.

Si Colo Colo ha perdido de local con rivales menores y con los

universitarios no, en gran medida, es porque este partido lo juega

distinto. Con más ganas, con más concentración. De eso se tratan los

clásicos. No es cualquier rival, es el rival que esperas todo el año para

ganarle y darle una alegría a tus hinchas. Se supone.

¿Y por qué los azules no hacen lo mismo? Este partido no te puede

obligar a dar un plus… ¡te tiene que motivar a dar un plus!. Este es el

primer paso para la “U”: que se note que juegan este duelo con las

mismas ansias, con el mismo carácter que su rival. Igualar eso. Sobre todo

de visita. Mientras no se note un cambio seguirá dando vuelta el concepto

de Frank Kudelka en 2019: el “miedo institucional” cuando se juega en el

Monumental.

Tras leer todo esto vale preguntarse: ¿Colo Colo tiene algo malo?.

Claro que sí. Le cuesta profundizar, le cuesta romper líneas cuando el rival

se tira atrás como Trinidense. ¿La “U” jugará como los paraguayos? Difícil

porque no es estilo de Álvarez, y de querer hacerlo, se requiere de orden,

de concentración constante, de correr cada pelota como si fuera la

última.

La octava: el físico. Aquí la clave del fútbol hace un tiempo. Porque

las distancias entre un buen equipo y otro no tanto, entre mejores

jugadores que otros, se acortan con el estado físico. Y es ahí donde la “U”

tiene su chance en el clásico: porque ha jugado menos que el cacique, ha tenido un inicio de año menos desgastante y en 90 minutos estará más

descansada que el rival. Mientras más se note esto, más opciones tendrán

los universitarios de seguir invictos en el torneo nacional.

Hay una frase que dice que los “clásicos son partidos aparte”.

Veremos si se nota el domingo.