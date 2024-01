La Chilean Premier League ni siquiera arranca en su versión 2024 y ya tiene un lío tremendo: el Sifup quiere paralizar la actividad por el aumento de cupo de extranjeros.

La medida causa escozor en el Sindicato de Futbolistas y su presidente Gamadiel García aboga por el paro de la actividad. Un exjugador de La Roja y de Universidad Católica, Miguel Ángel Neira, no está ni ahí con el movimiento.

Es más, el ex volante cruzado clama para que el Sifup se preocupe de los futbolistas que llevan meses cesantes, sin equipo y sin cobrar sus emolumentos en forma mensual.

“Chile no se puede dar el gusto de parar. Imagínate los de la Segunda División o los de la Primera B de cuando que no juegan y no reciben un peso de sueldo, porque los clubes le hacen contratos hasta el término de la temporada. El Sindicato debe ir por otro lado, no amenazar con un paro”, expresó Neira en Bolavip.

Gamadiel García -centro- promueve el paro de jugadores por el aumento de extranjeros (Photosport)

Neira, además, está preocupado por el poco nivel que se demuestra en Chile y siente que el Torneo Nacional no avanza nada debido a que se juega entrecortado y existen muchos meses sin fútbol.

“El otro día escuchaba estaba viendo algo del deporte en Argentina, Estudiantes jugó 60 partidos al año. En Chile quieren ir a paro y van a pasar 3 meses sin que nadie juegue a la pelota. Tuvieron vacaciones no sé cuantas veces en el año para los Panamericanos, por otras cosas, siempre hay algo por lo que no juegan. Creo que el Sindicato tiene que ver bien el tema, porque debemos ser el país que menos juega en el mundo”, agregó.

El enojo de Miguel Ángel Neira por la poca acción y la nula preocupación del aumento de la cesantía en el fútbol chileno

Neira dejó en claro que no está ni ahí con un paro de futbolistas por el motivo que sea. Lo que más le da rabia al exjugador de Huachipato y de la UC es que en Chile, sencillamente, no se juega al fútbol en ninguna categoría.

El ex mediocampista cruzado lanzó otra poderosa bomba y deja en claro que así la Chilean Premier League no saldrá de lo anecdótico a batallar con ligas poderosas a nivel continental y mundial. Por ello apunta directamente al Sifup.

“Ahora, empezar en febrero el campeonato lo encuentro una ridiculez más grande del mundo. Pensé que partía el 15 de enero el campeonato. Los equipos hace cuanto que no juegan. Por eso somos tan malos, porque no jugamos y si no se juega no vamos a progresar. ¿Cómo vamos a pretender ser algo en el fútbol si no jugamos nunca?”, terminó.