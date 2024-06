La teleserie que tiene como protagonista a Luciano Cabral no tiene fin. El volante de Coquimbo Unido es la gran “vedette” de este mercado de invierno en el fútbol chileno, viviéndose un nuevo capítulo en su posible partida a México.

Supuestamente el Grupo Pachuca había pagado la clásula de salida del jugador de 29 años para ficharlo en el Club León de la Liga MX. Pero las últimas informaciones que emergen desde el cuadro Pirata indican lo contrario.

En medio de todo esto, el carismático comunicados Cristián Peñailillo conversó con BOLAVIP y dio a conocer su opinión respecto a este polémico caso, atacando directamente al conglomerado mexicano.

“Me parece que Cabral es sin duda el mejor jugador de la primera rueda. Lo que se ha hecho acá es manosear un poco el nombre del jugador, en el sentido que el Grupo Pachuca, que supuestamente tiene millones y millones de dólares para invertir, actúa al parecer un poquito miserable, sin poner la plata que Coquimbo quiere”, comenzó diciendo.

“Coquimbo dijo: ‘el que tenga la plata para pagar la cláusula se lo lleva’. Entonces como que cansa un poquito. Yo no sé que está pasando en la cabeza del jugador, además de toda la situación traumática que vivió en la cárcel. Hoy es visto de Colo Colo, se dice que aparece la U, aparece el Grupo Pachuca. Yo creo que al final esto es una cortina de humo, más humo que realidad y certeza”, agregó.

Luciano Cabral se ha convertido en la gran “vedette” de este mercado de invierno. (Foto: Photosport)

Lo que debe hacer Coquimbo Unido

Seguido, el Chico Peñailillo le envió una recomendación al elenco de la Cuarta Región, para no vender al futbolista argentino-chileno hasta diciembre.

“Yo creo que lo que debiese hacer Coquimbo es hacerle caso al Nano Díaz (entrenador del primer equipo), no potenciar a ningún equipo rival, mantenerlo hasta fin de año y posteriormente venderlo”, expuso.

“Pero lo que está pasando en el día a día en el caso Cabral es que no se avanza, no hay luces, no hay claridad y al final eso es ensuciarle un poquito la cabeza al jugador”, finalizó el rostro televisivo y radial.

La cláusula de salida de Luciano Cabral

Recordar que Cabral tiene una cláusula de salida en Coquimbo Unido que es de 500 mil dólares por el 70% de su pase si la oferta viene de un equipo chileno. Mientras que esta asciende a un millón de dólares si el ofrecimiento viene desde el extranjero.