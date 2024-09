El accidente protagonizado por Mario Sandoval remeció a Cobreloa. Luego de que se informara del grave hecho, ocurrido el 18 de septiembre, una leyenda del club se lanzó contra el volante.

Ese es el caso de Víctor Merello. En conversación con BOLAVIP CHILE cuestionó el actuar del futbolista de 33 años. No solamente porque perjudicó a seis personas (incluyendo a su acompañante), sino que a toda una institución.

“Lo lamentable es que no se toma conciencia de que cuando tú estás en una situación incómoda, llámese como técnico o como jugador, en este caso como jugador, tienes que tener claros los conceptos primero donde estás, sea el club que sea”, señaló.

En dicha línea, lanzó: “Hay un respeto, hay una insignia, hay una camiseta, hay hinchas y de todo. Y eso se merece un respeto, más cuando las situaciones no son las mejores. Hay momentos y momentos”.

“En todas épocas existieron cosas. Pero sí que en los momentos clave hay que ponerse el overol, hay que pensar, racionar un poquito y saber de dónde estás parado y cuál es el camino a seguir para poder hacer un aporte para donde tú llegaste”, agregó.

Mario Sandoval protagonizó un grave accidente. Por el momento, Cobreloa no se ha referido al hecho.

La crisis de Cobreloa

Finalmente, el referente loíno aludió al momento del club. Para él, afecta directamente en los futbolistas del plantel profesional. Pareciera que se perdió el rumbo institucional.

“Siempre digo que cuando las cosas no están claras en la cabeza, es sin dudable que todo lo demás no funciona como corresponde. Eso es lo que yo siempre he pensado en todo orden de cosas y en el fútbol se da también”, afirmó.

“Cuando la cabeza de la cosa no tiene claro, no funciona, o hay poca experiencia, llámense como se le llame, siempre las cosas tienden a decaer y que no se cumpla lo que todos persiguen”, cerró.