Este domingo, Universidad de Chile visita a Cobreloa en el Estadio Zorros del Desierto, en encuentro válido por la sexta fecha del Campeonato Nacional de Primera División.

Pero no es un compromiso cualquiera, no y no solo por el hecho que son dos equipos de mucho interés a nivel nacional, si no también porque en la plantilla minera, hay cinco jugadores que al menos, lo vivirán desde una óptica especial.

Pues bien, se trata de los ex futbolistas azules que ahora visten los colores naranjas y que desean reposicionar a Cobreloa en los lugares altos del fútbol chileno, tal como los conocimos durante mucho tiempo.

En total son cinco, dos de ellos formados en la cantera estudiantil, mientras que los otros tres, en algún momento se lucieron con la casaquilla del Romántico Viajero.

Los dos canteranos de la U que hoy juegan en Cobreloa

El primero de ellos es Christian Bravo. El recordado “Plancha” debutó el año 2010, pero tuvo oportunidades bajo el mando de Jorge Sampaoli cuando recurrió a muchos canteranos. No tuvo grandes oportunidades y partió tempranamente de la U, deambulando en diversos clubes chilenos, como también opciones en Europa y Uruguay.

Christian Bravo (Archivo/Photosport)

El otro es el zaguero central Bastián Tapia, quien el año 2022 jugo bastante en los azules, pero en momentos donde la U poco y nada lucía y la defensa era una de las zonas más criticadas. Así y todo, se dio el gusto de hasta, ser capitán en algunos partidos. Hoy con 21 años, vive sus mejores momentos en el profesionalismo.

Bastián Tapia (Photosport)

Los otros tres ex azules hoy en Cobreloa

El resto de los con pasado azul son refuerzos loínos para la presente temporada 2024. Uno de ellos es Juan Leiva, quien llegó a la U en 2016 con Sebastián Beccacece en el banco y sin ser titular, ganó el título con los azules en 2017. De pasos por Unión La Calera, Universidad Católica y ahora Ñublense, Leiva es un jugador mucho más maduro de cuando estuvo en el CDA.

Juan Leiva (Photosposrt / Archivo)

También mencionar al mediocampista Mario Sandoval, quien estuvo en la U en el complicado año 2021. Solo un año vistió la camiseta azul y su paso no fue tan gravitante como se esperaba.

Mario Sandoval (Photosport)

Finalmente, mencionar a Francisco Arancibia. El “Galgo” viene de O’Higgins y aún se le recuerda el año 2017 cuando llegó a la U, pero nunca se pudo consolidar definitivamente. Ahora en el norte, busca su revancha.