En Cobreloa había entusiasmo e ilusión respecto al duelo que sostendrían ante Universidad de Chile en el Estadio Zorros del Desierto en Calama. Lamentablemente, la derrota por tres a uno caló hondo en las huestes mineras.

Y los históricos alzaron la voz para explicar al menos, los factores que dan cuenta de la caída ante la U de Gustavo Álvarez. Uno de ellos fue el ex jugador Camilo Pino, quien en conversación con BOLAVIP CHILE, comentó la caída loína.

“No aprovechamos nada. La U jugó muy bien, nos aguantó un poquito los primeros 15′ minutos, pero después no supimos y no tuvimos la calidad para atacarlos y para defendernos. Fútbol de Cobreloa, poco”, expresó el ex mundialista juvenil.

Ahondando en los que hizo el cuadro universitario, el ex volante añadió que “la U tuvo sus méritos, están jugando bien y es de los mejores equipos con Iquique. Todos corren, meten, están sincronizados y eso es importante en un equipo. Tuvo su oficio y nos pasó a llevar en casa”, afirmó.

Pino y su crítica a Cobreloa

Tratando de argumentar la derrota del equipo de Emiliano Astorga, el otrora jugador simplemente aplaudió a la U, pero sí reconoció que tiene mucha fe en el equipo naranja, sobre todo que mantendrán la categoría.

“La U nos mostró jerarquía y nos demostró que nos falta un poco de fútbol, pero las ganas no las tuvimos. Igual tenemos fe, yo tengo fe y normalmente el que sube, desciende, entonces uno como hincha yo le tengo fe que estar del octavo para arriba, es bueno este año”, enfatizó.

Finalmente, le puso tarea a la escuadra minera. “La idea es dejar todos los puntos en casa y no se pudo. Habrá que recuperarlos en los partidos de visita”, concluyó Pino.

Camilo Pino reconoció el triunfo azul (Archivo)

¿Cuándo vuelve a jugar Cobreloa?

El cuadro nortino volverá a la cancha este domingo 7 de abril a las 17:30 horas, cuando visite a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Partido que por Primera División no se da desde hace 17 años.