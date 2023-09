Arturo Vidal está realizando su recuperación tras la intervención a la rodilla y aprovecha sus tiempos libres para estar en Twitch. El King es claro en varias de sus peticiones. Una de ellas tiene que ver con el retorno de Eduardo Vargas a la Selección Chilena.

“El Edu weo… es bueno, el Edu se tiene que recuperar, ojalá pueda estar porque es goleador”, dijo Vidal.

Las palabras del King cayeron mal en el fútbol chileno y una leyenda de la Universidad Católica le entró sin piedad al mediocampista por lo que dijo sobre Turbomán.

“Él, no tiene nada que opinar. Tiene que preocuparse de jugar y no tiene nada que opinar de un compañero de profesión. Nada. Eduardo Berizzo tendrá que ver a quien llama y a quien no llama“, empezó diciendo el deslenguado Óscar Lihn en Bolavip.

Óscar Lihn critica a Arturo Vidal por sus palabras hacia Eduardo Vargas (Photosport)

El ex defensa cruzado añadió que “esto no es una cuestión de edad. Si anda bien, qué venga; si no, no. Si Vargas no juega hace rato, ya. En tanto, Vidal se ha equivocado siempre, se ha equivocado toda la vida cuando habla”.

Linh sin ningún aspaviento y sin deseos de esconder nada, el exjugador de la Católica no se la manda a decir con nadie. “Vidal, no es palabra autorizada para decir quién tiene que jugar y quién no”, terminó.

Vidal quiere que el Edu se coloque la Roja, aunque el momento del jugador en Atlético Mineiro no es bueno y la torcida quiere la salida del delantero, que también es sondeado desde la U para el 2024.